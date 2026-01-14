Wohnungslosigkeit in Koblenz Hier gibt es notfalls ein Dach über dem Kopf Doris Schneider 14.01.2026, 13:00 Uhr

i Im Städtischen Übernachtungsheim in der Herberichstraße in Koblenz-Lützel gibt es 20 Plätze für Männer und 8 für Frauen. Alexej Zepik

Der ganz extreme Frost ist erst einmal vorbei – aber auf der Straße zu leben, ist und bleibt im Winter besonders gefährlich. Die Stadt Koblenz hat einige Unterbringungsmöglichkeiten für Menschen ohne Wohnung.

Das städtische Übernachtungsheim oder die Notunterkünfte, die die Stadt Koblenz für Menschen ohne Wohnung bereithält, sind nicht bei allen beliebt – es sind in der Regel Mehrbettzimmer und es gibt verschiedene Auflagen. Wenn es wirklich richtig kalt wird, ist es aber gut, dass es sie gibt.







Artikel teilen

Artikel teilen