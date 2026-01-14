Der ganz extreme Frost ist erst einmal vorbei – aber auf der Straße zu leben, ist und bleibt im Winter besonders gefährlich. Die Stadt Koblenz hat einige Unterbringungsmöglichkeiten für Menschen ohne Wohnung.
Lesezeit 2 Minuten
Das städtische Übernachtungsheim oder die Notunterkünfte, die die Stadt Koblenz für Menschen ohne Wohnung bereithält, sind nicht bei allen beliebt – es sind in der Regel Mehrbettzimmer und es gibt verschiedene Auflagen. Wenn es wirklich richtig kalt wird, ist es aber gut, dass es sie gibt.