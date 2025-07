Plötzlich ist das Zimmer dunkel. Oder das Wasser kalt. Oder der Herd geht nicht an. Wie sehr wir von Strom abhängig sind, merkt man richtig, wenn er ausfällt. In der Netzleitstelle in Koblenz schrillt der Alarmgong. Und dann geht es ganz schnell.

An zwei Tagen nacheinander ist Anfang Juli der Strom in Koblenz ausgefallen – zuerst im Rauental, in der Goldgrube und in Neuendorf, einen Tag später in der Vorstadt. Viele Menschen hatten den Eindruck, dass diese beiden Vorfälle zusammenhängen müssten, das kann doch kein Zufall sein. Doch die Netzgesellschaft der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) sagt: Doch, es ist Zufall. Es gab keinerlei Zusammenhänge zwischen den beiden Ausfall-Tagen. Wie sehen die Fachleute überhaupt, wo der Strom weg ist, und wie werden dann die Ursachen aufgespürt und die Stromversorgung wieder hergestellt? Ein Besuch in der Netzleitstelle der Energienetze Mittelrhein (ENM) in Koblenz.

1 Wie sieht es hier in der Netzleitstelle aus? Hinter Glasscheiben liegt der großzügige Raum, in dem vier Arbeitsplätze mit Monitoren ausgestattet sind. Dominiert wird der Raum von einer großen schwarzen Wand, die man von jedem Schreibtisch aus genau im Blick hat: Auf etwa 1,70 mal 6 Metern ist hier mit bunten Strichen wahlweise das komplette Leitungsnetz der ENM oder ganz detailliert ein kleiner Ausschnitt zu sehen. Die Mitarbeiter können sich den Bereich, den sie in Augenschein nehmen wollen, heranzoomen oder sich einen Überblick verschaffen. Es ist ganz ruhig hier, die Atmosphäre hoch konzentriert.

2Wer arbeitet hier? Die Netzleitstelle ist rund um die Uhr besetzt, an 365 Tagen im Jahr – und tagsüber auch doppelt. Die, die hier arbeiten, nennen sich Schaltmeister und haben nach einer Fachausbildung und jahrelanger Berufstätigkeit eine rund einjährige Einarbeitungszeit hinter sich. Denn sie tragen eine wirklich große Verantwortung, dafür muss man bereit sein. Die Schaltmeister überwachen rund um die Uhr das 20-Kilovolt-Netz der ENM, mit dem die Städte und Gemeinden von Koblenz bis weit hinter Rennerod im nördlichen Westerwald an der Grenze zu Hessen und NRW versorgt werden. Ab 1. Januar 2026 kommt auch der Bereich Mayen dazu, außerdem sieben Kommunen im Kreis Ahrweiler. Jede einzelne Leitung, jede Umspannanlage, jede Trafostation ist in Echtzeit zu sehen und wird kontinuierlich überwacht.

i Das Stromleitungsnetz der Energienetze Mittelrhein umfasst 7400 Kilometer. Moritz Frankenberg. picture alliance/dpa

3Ding-Dong: Was ist los? Ein Gong ertönt, ähnlich wie ein Pausengong. „Es gibt verschiedene Stufen der Alarmierung“, erklärt der Pressesprecher der EVM-Gruppe Marcelo Peerenboom. Je lauter und schneller, umso dringlicher ist das Problem. Ziemlich sicher fangen gleichzeitig auch die Telefone in der direkt nebenan liegenden Störungsannahme an zu schrillen. Denn viele Bürger teilen dem Stromanbieter mit, dass sie grade im Dunkeln sitzen oder ihre Waschmaschine nicht läuft, und die ihrer Nachbarn auch nicht.

So war es auch bei den jüngsten Stromausfällen in der Vorstadt und im Rauental. Manche der Menschen sind auch verängstigt, vor allem in den vergangenen Jahren: Die Corona-Krise und die Unsicherheiten seit Beginn des Ukrainekrieges haben vor allem bei älteren Menschen zur Folge, dass die Nerven eher blank liegen. „Noch schlimmer als der Stromausfall ist für viele der Ausfall des Internets“, sagt Peerenboom. Und den Mitarbeitern der ENM ist wichtig zu betonen: Die Zeit der Versorgungsunterbrechungen ist im ENM-Netz durchschnittlich kürzer als im Bundesdurchschnitt.

4Was sind die häufigsten Gründe für Stromausfälle? Regional ist es ein bisschen unterschiedlich: Im ländlicheren Raum, wo große Teile der Leitungen über Land sind, spielen Wetterereignisse eine größere Rolle. Wenn Stürme gemeldet sind, dann sind die Mitarbeiter der Leitstelle, aber auch der Reparaturtrupps, schon in Alarmbereitschaft. In der Stadt Koblenz sind die Auswirkungen von Wetterereignissen weniger ausgeprägt. Sogenannte Erdschlüsse oder Doppelerdschlüsse können aber überall passieren. Dabei kommt es durch defekte Isolierungen an einem (oder bei Doppelerdschluss zwei) der drei Kabelstränge zu einer Berührung mit dem Erdreich. Je nach Fehlerart kann es hierbei auch zu einem Kurzschluss führen.

Diese Fehler waren auch die Ursachen für die jüngsten Stromausfälle in Koblenz, sowohl Anfang Juli als auch an Karneval, wo ebenfalls an zwei aufeinanderfolgenden Tagen der Strom in zwei Stadtteilen ausgefallen ist. Im Übrigen kann es schon sein, dass ein Erdschluss an einer Stelle durch die Spannungsverschiebung einen weiteren Fehler im selben Netz verursacht. Die Fehler, die es jüngst in verschiedenen Koblenzer Stadtteilen gab, hatten aber keine Gemeinsamkeit.

5 Was machen die Fachleute? Als Erstes schauen sie, wo genau der Schaden ist. Und noch bevor sie an die Beseitigung der Ursache gehen, versuchen sie, wenn möglich, die Stromversorgung für die Menschen in den betroffenen Straßen wieder herzustellen. Ein Mitarbeiter in der Netzleitstelle erklärt es: Vor allem in der Stadt Koblenz sind große Teile des Stromnetzes quasi in Ringen geschaltet. Wenn an einer Stelle das Netz gestört ist, kann man von der anderen Seite die Stromversorgung sozusagen zuschalten und die Haushalte von dieser Seite aus bedienen, lange bevor die eigentliche Störungsursache gefunden und repariert wurde.

Das ist außerhalb von Koblenz in ländlicheren Regionen schwieriger, weil die Netzstruktur dort eine andere ist. Im jüngsten Fall des Stromausfalls in der Südlichen Vorstadt in Koblenz hat die ENM zudem Notstrom für ein Hotel bereitgestellt. Krankenhäuser müssen eine eigene Notstromversorgung bereitstellen, aber beispielsweise Pflegeheime oder Hotels nicht.

i Alarm in der ENM-Netzleitstelle. Dann geht das gut geölte Rädchen los. Thomas Frey/dpa. Thomas Frey

6 Wie wird das Netz repariert? Sobald die Netzleitstelle weiß, wo der Fehler genau liegt, werden auch schon die Reparaturtrupps losgeschickt, die ebenfalls rund um die Uhr in Bereitschaft sind. Von Koblenz aus oder von Hahn am See im Westerwald, wo jeweils Mitarbeiter stationiert sind, fahren sie an die Stelle, wo die Leitung defekt ist und versuchen, schnellstmöglich den Schaden zu beheben. Das ist nicht immer einfach, etwa wenn der Schaden im Keller eines Gebäudes ist oder Ähnliches.

Währenddessen arbeiten ihre Kollegen in der Netzleitstelle daran, möglichst immer mehr Haushalte schon wieder mit Strom zu versorgen. Die Mitarbeiter sind in engem Austausch. Und in größeren Schadenslagen, wie am Neujahrstag 2025 im oberen Westerwald, als durch Eisbruch Zehntausende Menschen ohne Strom waren, werden auch weitere Mitarbeiter hinzugezogen, um die Wiederversorgung schnellstmöglich zu erreichen und die Information der Bevölkerung sicherzustellen.

i Witterungsbedingt kam es in der Neujahrsnacht im Westerwald zu einem mehrstündigen Stromausfall. Röder-Moldenhauer

7 Ist das Netz störanfälliger als früher? Zumindest ist es weniger stabil zu führen, sagt EVM-Sprecher Peerenboom. Denn das Stromnetz muss immer gleich viel Leistung bekommen, wie es rausgibt – es schwankt aber unter anderem durch die hohe Zahl an privaten Photovoltaikanlagen erheblich stärker. „Seit 2021 hat sich die Anzahl der Anmeldungen von Erzeugeranlagen verfünffacht“, sagt Peerenboom.

8Strom wird immer wichtiger: Perspektivisch wird das Stromnetz immer wichtiger, denn auch die Gewinnung von Wärme und die Mobilität setzen immer stärker auf Strom statt auf Gas und Benzin. Die EVM-Gruppe investiert dafür fortlaufend.

Das Stromnetz in Zahlen:

Es gibt 7400 Kilometer Stromleitungen

Es gibt 252.000 Zähler

Es gibt 1900 Transformatoren

Es gibt 14.400 Kabelverteilerschränke

Es werden jährlich 1,7 Milliarden Kilowatt Strom geliefert.