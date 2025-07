Es ist heiß, man schwitzt und hat Durst: Im Sommer in der Stadt zu sein, ist anstrengend. Wir zeigen, wo man in Koblenz seine leere Wasserflasche kostenlos auffüllen kann – und nennen fünf Orte, die sich für eine schattige Pause in der City eignen.

Die Sonne brennt auf der Haut, die Hitze vom Steinpflaster auf dem Jesuitenplatz kriecht die Beine empor, und das verschwitzte T-Shirt klebt am Rücken: Sich in der Stadt aufzuhalten, ist in diesen Tagen wirklich anstrengend. Wichtig ist, genug zu trinken – doch wer schleppt schon gerne eine Tagesration Wasser für sich oder die Familie mit? Wir haben zusammengetragen, wo man in Koblenz kostenlos leere Flaschen mit Wasser auffüllen kann – und geben fünf Tipps, welche Orte sich in der City für eine schattige Pause empfehlen.

Brunnen gibt es in der Koblenzer Altstadt viele, allerdings ist nur aus den wenigsten das Wasser trinkbar, genauer gesagt: nur aus einem. Der wiederum liegt sehr zentral: Am Jesuitenplatz, am Eingang zur Jesuitengasse, steht ein kleiner Trinkwasserbrunnen. Hier kann man sich bedenkenlos und rund um die Uhr mit Trinkwasser versorgen.

i Zur Abkühlung kann man sich auf dem Willi-Hörter-Platz vom Schängel anspucken lassen. Trinkbar ist das Wasser des Schängelbrunnens allerdings nicht. Matthias Kolk

Refill-Stationen in der City

Eine Alternative zum Brunnen bieten mehr als 30 Geschäfte, Lokale und Einrichtungen, in denen man zu den Öffnungszeiten sein Trinkgefäß kostenlos mit Leitungswasser auffüllen darf. Rund die Hälfte von ihnen liegen im Stadtzentrum, zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Deutschem Eck. Sie alle sind Teil des Projekts Refill Deutschland. Ziel der Initiative ist es, Plastikmüll zu reduzieren. Trinkgefäße mit Leitungswasser wieder aufzufüllen, statt neue Flaschen zu kaufen, soll dabei helfen – und ist nebenbei ein guter Durstlöscher an heißen Sommertagen.

Refill-Stationen in der Innenstadt sind unter anderem das Café Stadtflair in der Gemüsegasse, die Schloss-Apotheke in der Schloßstraße oder der Weltladen am Görresplatz. Eine Übersicht über alle Stationen gibt es unter www.refill-deutschland.de/karte. Zu erkennen sind die Stationen auch an blauen Stickern am Eingang, auf denen ein Wassertropfen abgebildet ist.

i An blauen Aufklebern, wie hier an der Schloss-Apotheke, erkennt man die Refill-Stationen in der Stadt. Matthias Kolk

Tipps für schattige Plätze

Sind die Wasserreserven gefüllt und der Durst gestillt, sehnt man sich vielleicht auch nach einem schattigen Platz für eine Pause, wo man sitzen und sich ausruhen kann. In Koblenz kommen hierfür mehrere Orte in Betracht. Fünf stellen wir vor:

1Die Stadtbibliothek: Ist es draußen heiß, kann man es in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes am Zentralplatz immer noch sehr gut aushalten (außer im obersten Stock). Die Bibliothek ist gut klimatisiert, außerdem kann man hier dem Trubel einer Stadt in zentraler Lage für einen Moment entfliehen. Wer ein kühles Örtchen mitten in der Stadt sucht, wo man ein bisschen Ruhe genießen kann, ist hier genau richtig.

i In der Stadtbibliothek im Forum Kulturbau am Zentralplatz ist es auch an Hitzetagen angenehm kühl. Matthias Kolk

2Der Schängelbrunnen: Auf dem Willi-Hörter-Platz am Rathaus steht eine große Platane, unter der Sitzbänke ein schattiges Plätzchen bieten. Der Trinkwasserbrunnen am Jesuitenplatz liegt zudem gleich um die Ecke. Und ein weiterer Vorteil: Am Rathaus kann man sich als Abkühlung gleich vom Koblenzer Schängel mit Wasser anspucken lassen.

3Der Garten am Oberlandesgericht: Über die Stresemannstraße gelangt man nicht nur zum Rhein, sondern über einen kleinen Pfad auch in den Garten am Oberlandesgericht. Der Garten ist die meiste Zeit des Tages schattig, wodurch die Temperaturen hier generell erträglicher sind. Mit seinen vielen verschiedenen Bäumen, Sträuchern und Pflanzen ist der Garten ohnehin einen Besuch wert.

i An einigen Orten im Schlosspark am Oberlandesgericht in Koblenz ist es die meiste Zeit des Tages schattig. Matthias Kolk

4Der Paradiesgarten: So paradiesisch sein Name, so paradiesisch können sich auch die kühlen Flecken in dem Garten, der Teil des Blumenhofs rund um die Basilika St. Kastor ist, bei heißem Wetter anfühlen. Der Garten liegt direkt hinter der Talstation der Koblenzer Seilbahn und nicht weit vom Deutschen Eck entfernt. Sitzbänke und Ecken, wo man Rast machen kann, gibt es genug.

i Kühle Sitzgelegenheiten gibt es im Paradiesgarten an der Basilika St. Kastor einige. Matthias Kolk

5Die Kirchen: Und wenn wir uns jetzt schon in der Nähe von Kirchen aufhalten, warum dann nicht in sie reingehen? Kirchen gibt es im Koblenzer Stadtzentrum einige, sowohl katholische als auch evangelische. Was sie alle gemeinsam haben: Die dicken Gemäuer schirmen die Sonne sehr gut ab. Wer also ein ruhiges und vor allem kühles Plätzchen sucht, findet in der St. Kastor-, der Liebfrauen- oder der Citykirche sein Glück.

Weitere Tipps für kühle Orte hat die Stadtverwaltung in einer Übersichtskarte mit sogenannten Cooling-Areas zusammengestellt. Die Karte und weitere Tipps zum Verhalten bei Hitze gibt es im Internet unter www.koblenz.de/hitzetipps