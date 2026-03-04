Weltgebetstag am Freitag
Hier feiern Christinnen in Koblenz und der Region
Frauen leisten in Nigeria einen Großteil der Arbeit, um die Familien durchzubringen.
Albrecht Ebertshäuser

Der Weltgebetstag der Frauen beschäftigt sich in diesem Jahr mit der Situation der Menschen in Nigeria, insbesondere der von Frauen. Weltweit schauen Christinnen auf das Land – auch aus Koblenz.

Lesezeit 1 Minute
In Koblenz und der Region werden am kommenden Freitag, 6. März, etliche Gottesdienste zum Weltgebetstag der Frauen gefeiert. Mit landestypischen Spezialitäten aus Nigeria, jeder Menge Infos zu Land und Leuten und Liedern und Gebeten aus dem westafrikanischen Land vereinen sich viele Christinnen weltweit an diesem einen Tag.

