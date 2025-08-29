Bill und Tom Kaulitz scherzen über Flugtickets nach Koblenz. Was wäre, wenn aus Spaß Ernst wird? Wir rollen den roten Teppich schon mal aus – aber welchen „Kaulitz-Airport“ würden die Weltstars wählen?

„Was denn? Bielefeld wird doch wohl einen Flughafen haben! Oder wie heißt die Stadt daneben? Koblenz?“ Ein Kurzvideo sorgt im Sommer vergangenen Jahres für viele aufgeregte Kommentare auf der Social-Media-Plattform TikTok. Ein Kurzvideo, das mit einem unverkennbaren Lachen endet. Blonde Haarpracht, Goldketten und Brusttattoo, dazu ein Hemd mit großem Ausschnitt im Leopardenprint: Natürlich, es ist Bill Kaulitz. Mit seinem Charme sorgt er für einen Lacher in den sozialen Netzwerken – und lässt einige hoffnungsvolle Koblenzer zurück.

Manche Fans zeigen sich überrascht, dass der Weltstar Koblenz kennt, wenn auch völlig falsch auf der Landkarte verortet. Viele sind sich einig: „Der soll mal nach Koblenz kommen.“ Ein Jahr später, kaum ist der Witz in Vergessenheit geraten, taucht er ganz nach Kaulitz-Manier wieder auf. Dieses Mal in einer Podcast-Folge von „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“, den die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz gemeinsam moderieren. Die beiden sind bekannt dafür, ihre Fans und die Presse mit ihren Witzen ein bisschen an der Nase herumzuführen.

Am Ende der Folge schweben da noch viele Fragen in der Luft. Was, wenn das alles kein Scherz ist? Was, wenn die Brüder wirklich mal in Koblenz landen? Wir haben uns gefragt, wie wohl ihre Landezone aussehen würde und was Koblenz bieten müsste, damit die Weltstars wirklich mal einen Abstecher machen. Das alles natürlich ganz auf die Kaulitz’sche Art: mit großem Augenzwinkern.

Bill und Tom, wer sind die überhaupt?

Bill und Tom Kaulitz begeistern in ihrem Podcast Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrer humorvollen Art. Das war nicht immer so. Mit ihrer Band Tokio Hotel und der Debütsingle „Durch den Monsun“ gelang ihnen 2005 der Durchbruch, die Band polarisierte damals stark. Doch Bill und Tom haben ihren eigenen Kaulitz-Kosmos aufgebaut. Sie sind nicht nur Musiker und Podcaster, sondern haben unter anderem auch ihre eigene Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“, sind in vielen Werbespots zu sehen und haben ihre eigenen Marken gegründet. Einige Koblenzer dürften nun also ins Träumen geraten sein, ihren weltweit bekannten Idolen einmal in der eigenen Stadt zu begegnen.

Ein Witz geht in den sozialen Netzwerken viral

Ein Blick zurück in die Podcast-Folge „Tantra Seminar in Griechenland“: Bill und Tom diskutieren darüber, wer sich jetzt mal wieder die längere Auszeit vom stressigen Arbeitsalltag gönnt – den Kaulquappen, so nennen die Brüder ihre Hörerinnen und Hörer, sollte dieses Thema bekannt vorkommen. Beinah ganz am Ende der Folge sagt Bill: „Ich bin nächste Woche auch noch im Urlaub, Maus.“ Toms Antwort: „Das ist nämlich das Geile: Du machst genauso lange Urlaub wie ich und regst dich immer darüber auf.“

Bill kontert: „Naja, ich habe jetzt wirklich mal gedacht: Jetzt, wo du vier Wochen im Urlaub bist, buche ich mir jetzt auch mal vier Wochen Urlaub, ich lasse jetzt auch mal alle Fünfe gerade sein.“ Trocken fügt Tom hinzu: „So, Koblenz haben wir gebucht.“ Bill: „Ja.“ Tom: „Gut, dann sehen wir uns in Koblenz.“ Bill: „Dann sehen wir uns in Koblenz, Maus.“ Tom beendet die Podcast-Folge wie immer mit den Worten: „Only love, don’t hate“ (zu Deutsch: Nur Liebe, kein Hass). Die Outro-Melodie erklingt, der Podcast ist vorbei.

i Bill und Tom Kaulitz: Die sympathisch humorvollen Zwillinge erobern einfach jede Branche. Ob als Juroren in deutschen Castingshows, in Werbeauftritten für Süßwaren oder in der Modewelt: Die Brüder mischen überall erfolgreich mit. Bereits 2005 gelang den beiden der große Durchbruch mit ihrer Band Tokio Hotel. "Durch den Monsun": Das Lied stürmte vor 20 Jahren die Charts. Annette Riedl. picture alliance/dpa

Also, gehen wir doch die Landebahn-Optionen mal durch: Wo lässt sich ein „Kaulitz-Airport“ errichten? Einen großen Flughafen haben wir zwar nicht zu bieten, aber immerhin einen kleinen, den Flugplatz Koblenz-Winningen. Für die Landung mit dem Privatjet dürfte der reichen, den roten Teppich legen wir schon mal parat. Und dann wären da noch der Rhein und die Mosel, das Deutsche Eck, die Festung Ehrenbreitstein und nicht zuletzt natürlich die Seilbahn. Aus diesen Optionen lässt sich doch sicher eine Landebahn ganz im Kaulitz-Stil errichten.

Willkommen in Koblenz: Welcher Landeplatz darf es sein?

Die Festung Ehrenbreitstein: Bill und Tom landen auf der Festung Ehrenbreitstein. Für Bill der perfekte Ort zum Prinzessin-Sein. Die Rolle des Burgherrn von Kaulitz ist sicher ganz nach Toms Geschmack. Mit der Seilbahn geht es für die Majestäten dann hinab. Natürlich in einer VIP-Gondel, Champagnerkühler inklusive. Und wer weiß, vielleicht wird die Gondel gleich zum Aufzeichnungsort für die nächste Podcast-Folge auserkoren – wer braucht schon First Class im Flieger, wenn es eine schwebende VIP-Lounge mit Blick über Rhein und Mosel gibt?

Das Deutsche Eck: Mit einem typischen Fahrgastschiff geht es zum Deutschen Eck. Dort steht natürlich schon der Duty-Free-Shop bereit. Ein Stand mit Winzersekt und Moselriesling. Die Zwillinge haben die Qual der Wahl: Unweit entfernt gäbe es da noch einen Biergarten, Hausmannskost dürfte für die beiden ebenfalls eine Verlockung sein.

Koblenz ist bereit, die Weltstars zu empfangen

Direktflug von Los Angeles in den Hunsrück gefällig? Der Flughafen Hahn wäre natürlich als Option mit richtiger Landebahn zu erwähnen. Auch wenn ihn noch einige Kilometer von Koblenz trennen, ist der Hahn immerhin der nächstgelegene größere Flughafen – und Tom kann sich mit seiner Flugangst sicherlich nichts Schöneres vorstellen, als das Gefühl zu haben, auf einem Meer aus Bäumen zu landen.

Für Bill könnte die Landebahn im Hunsrück tatsächlich ein Highlight sein, schließlich müsste ein Shuttle die Weltstars ja erst einmal vom Hahn nach Koblenz transportieren. Und liegt da nicht unweit entfernt der Campus Hahn der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz im Wald versteckt? Die Fans wissen, wie es um die Vorlieben ihres Idols steht. Uniformierte Polizisten haben es ihm angetan. Vielleicht würden sich einige der Beamten in spe bereit erklären, die Fahrt nach Koblenz in einem Polizeibus zu übernehmen.

Eins ist klar: Egal, für welche Landebahn sich die Zwillinge entscheiden: Der „Kaulitz-Airport“ in Koblenz ist bereit, die Weltstars zu empfangen.