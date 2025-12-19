Rhein, Mosel & Eifel im Advent Heute gibt es Energie zum Naschen Birgit Pielen 19.12.2025, 06:00 Uhr

i Diese Energiebällchen schmecken nicht nur lecker, sondern sind auch gesund. Lena - stock.adobe.com

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 19 findet sich Leckeres – für sich selbst und andere.

In der Vorweihnachtszeit leiden viele an einem Zuckerüberschuss. Hier ein bisschen Spritzgebäck, dort eine Zimtwaffel, dann noch eine fluffige Baiserkreation hinterher. Ja, das schmeckt lecker, aber es geht auch gesünder – und ist trotzdem süß.Dazu nehmen wir 200 Gramm getrocknete Datteln, die entkernt und in sehr kleine Stücke geschnitten werden.







Artikel teilen

Artikel teilen