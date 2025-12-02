Rhein, Mosel & Eifel im Advent Herzen mit Grüßen aus Zucker Peter Meuer 02.12.2025, 06:00 Uhr

i Ein Lebkuchenherz auf einem Weihnachtsmarkt Etienne Dötsch. picture alliance/dpa

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 2 geht‘s um das Gestalten von Lebkuchenherzen.

Der Koblenzer Weihnachtsmarkt hat begonnen, und damit verbunden ist es wieder sehr viel einfacher geworden – so wie zu Kirmeszeiten – an Lebkuchenherzen zu kommen. Diese gibt es derzeit an verschiedenen Verkaufsstellen auf den Innenstadtplätzen. Was diese Lebkuchenherzen ausmacht: Sie sind bereits beschriftet, mit allerlei klugen Sprüchen, Liebeserklärungen und so fort.







Artikel teilen

Artikel teilen