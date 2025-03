Herr Mohr wartet auf die AfD

Christoph Mohr wartet. Er hat eingeladen zu einem Treffen in die Poststraße 10 unweit des Rathauses Bendorf. Das einstige Kino wurde von der Stadt gekauft und rund um Corona noch als sogenanntes Ideenkino genutzt – bis Brandschutzverordnungen und Gutachten kamen und damit hohe Summen, die man investieren müsste. Ein Problem, wie es ähnliche in vielen Städten gibt und das zu Verdruss führen kann. Damit auch irgendwie Sinnbild für Mohrs Idee.

Der SPDler hat über seinen Instagramkanal zu einem offenen Gespräch eingeladen. Der Grund: die hohen Wahlergebnisse für die AfD, sowohl bundesweit als auch in Bendorf. Die Gäste: AfD-Wähler. Mohr möchte reden. Dabei weiß der Stadtchef, dass seine Gesprächspartner einige Hürden zu überwinden haben, wenn sie der Einladung folgen: Sie erscheinen mit Gesicht und Namen, geben ihr Wahlgeheimnis auf, „outen“ sich und machen sich eventuell angreifbar. Auch wenn Mohr betont, dass er nicht den Moralapostel geben möchte. Ihm gehe es darum zuzuhören, Fragen zu stellen und Beweggründe zu verstehen: Warum sieht jemand keine Alternative, als die Alternative für Deutschland zu wählen? Was versprechen sich Bürger davon? Was ist passiert, dass sie sich entschieden haben, ihr Kreuz dort zu setzen? Und: Was müsste passieren, dass sie sich wieder von der AfD abwenden?

i Immerhin drei Gäste sind der Einladung von Bendorfs Stadtchef, Christoph Mohr, zu einem offenen Dialog über AfD-Wähler gefolgt. Allerdings war nur ein Wähler selbst darunter. (Um das Wahlgeheimnis zu wahren, zeigen wir keine Gesichter und nennen keine Klarnamen) Stefanie Braun

Zwei Besucher haben sich angekündigt, sagt Mohr, beides keine rechten Wähler, eher das Gegenteil, Herr Müller und Herr Meier wählen beide seit Jahren die Linke. Um das Wahlgeheimnis zu wahren, nennt unsere Redaktion keine Klarnamen. Herr Müller und Herr Meier wollen reden. Doch zunächst heißt es auch für sie: warten. Geredet wird trotzdem, allerdings nicht mit, sondern über AfD-Wähler. Die meisten sind keine Hardliner, sind sich die beiden Linken einig, eher Protestwähler, und miteinander reden ist unbedingt nötig. Ansonsten sind die Themen groß: die Ursprünge der AfD, ihre Entwicklung in den rechten Flügel, das Wegbrechen des Ehrenamts und die zunehmende Individualisierung der Gesellschaft, der Kapitalismus als schlechte Triebfeder, die Medien. Mit denen sind die „a-sozialen“ Medien, Instagram, X, Facebook und Co gemeint.

Und dann kommt er doch noch, der Gast aus der AfD-Wählerschaft. Herr Maurer (auch sein Name ist geändert) steht kurz vor seinem nächsten Urlaub an der See, mindestens die Hälfte des Jahres verbringt er an der Küste. In Bendorf fühle er sich nicht mehr wohl, sagt er. Gründe schildert er viele: Nach einem Herzinfarkt habe er vier Stunden auf einen Krankenwagen warten müssen, erzählt er, zweimal sei er abgewiesen worden. Außerdem habe er Diebe auf der Flucht aus einem Supermarkt beobachtet, einer habe ihm ein Messer an den Hals gehalten. Daraufhin habe er den Mann erst bewusstlos, dann nach eigener Aussage „halbtot“ geschlagen. Notwehr sei das gewesen, sagt Maurers Anwalt. Dessen Telefonnummer kennt Maurer auswendig. Kinder mit Migrationshintergrund kämen ihm auf der Straße frech entgegen, sagt Maurer. Zudem sei er über einen kaputten Bordstein gestürzt. Selbst nach wochenlangen Besuchen im Ordnungsamt passierte an der Stelle nichts.

Es war für den AfD-Wähler eine Frustwahl, er gibt auch einer neuen Regierung nur zwei Jahre

Maurer hat einige solcher Geschichten auf Lager, jede ist ein absoluter Aufreger für ihn. Er vermisst Demokratie und Meinungsfreiheit, weil er gemieden wird, wenn er seine Meinung kundtut. Doch auch er hält Distanz, wenn ihm die Meinung eines anderen nicht zusagt. Natürlich müsse man helfen, etwa wenn Flüge aus Afghanistan ankommen, doch es könne ja nicht sein, dass Menschen mit Migrationshintergrund auf Staatskosten ein Eis essen, während andere zur Arbeit gehen.

Klar ist für Maurer: Die Bundestagswahl war eine Frustwahl für ihn. Von der neuen Koalition („dem ganzen Kram“) hält er nicht viel und mutmaßt, in spätestens zwei Jahren müsse man wieder wählen. Aber nun freut sich auf Montag, wenn er wieder gen Küste aufbricht. An der See, sagt er, könne er alles hinter sich lassen, im Hotel sei alles perfekt. Stundenlang kann er am Strand sitzen und Krabben pulen.

i "Wir sollten reden" titelte Mohr seine Idee - vor dem ehemaligen (Ideen-)Kino in der Poststraße fand er einen geeigneten Treffpunkt. Stefanie Braun

Und dann geht Maurer. Zurück bleiben Christoph Mohr, Herr Müller und Herr Meier. Ob alle Geschichten so stimmen, die Maurer erzählt hat, ist nicht verifizierbar, aber auch unerheblich. Für Maurer stimmen sie, sagt Mohr. Sie formen sein Weltbild, das ihn zur Wahl bewogen hat.

Nach dem Treffen ist der Stadtchef schweigsam, es arbeitet in ihm. Am nächsten Tag schreibt er, dass die Veranstaltung wichtig war – trotz geringer Beteiligung. Es gibt Gesprächsbedarf und jeder Dialog ist ihm wichtig. Er sei offen dafür, dass Bürger ihn ansprechen, ob er weitere Treffen der Art initiieren möchte, will er noch entscheiden: „Wenn Menschen aus Frust rassistische Parteien wählen, müssen wir über demokratische Alternativen ins Gespräch kommen“, dazu gehöre wieder streiten zu lernen – und zuhören.