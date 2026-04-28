Es sind nicht die allerbesten Zeiten für Männerchöre. Oft sind die Mitglieder – um es freundlich zu sagen – schon etwas älter, und auch das Repertoire ist nicht immer das modernste. Aber es gibt auch Vereine, die sich neu aufstellen. Ein Beispiel.
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Männerchöre haben nicht gerade den Ruf, die Speerspitze der Jugend und Moderne zu sein. Im Männerchor 1854 Rübenach gehen die Uhren indes nun ein wenig anders: Seit November vergangenen Jahres ist der erst 35 Jahre alte Kolja Frank der neue Vorsitzende, löste damit Norbert Deurer ab, der aufgrund seines Alters nicht mehr kandidieren wollte.