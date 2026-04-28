Koblenzer Chorleiter berichtet Herr Frank, wie werden Männerchöre wieder attraktiver? Alexander Thieme-Garmann 28.04.2026, 07:00 Uhr

i Alles im Griff: Kolja Frank, Vorsitzender des Männerchors 1854 Rübenach, berichtet, wie ein Traditionsverein auf dem Weg zu einem modernen Chor ist. Alexander Thieme-Garmann

Es sind nicht die allerbesten Zeiten für Männerchöre. Oft sind die Mitglieder – um es freundlich zu sagen – schon etwas älter, und auch das Repertoire ist nicht immer das modernste. Aber es gibt auch Vereine, die sich neu aufstellen. Ein Beispiel.

Männerchöre haben nicht gerade den Ruf, die Speerspitze der Jugend und Moderne zu sein. Im Männerchor 1854 Rübenach gehen die Uhren indes nun ein wenig anders: Seit November vergangenen Jahres ist der erst 35 Jahre alte Kolja Frank der neue Vorsitzende, löste damit Norbert Deurer ab, der aufgrund seines Alters nicht mehr kandidieren wollte.







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