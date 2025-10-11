Welttag: Angebote in Koblenz Helga Bales berichtet über vier B’s der Rheuma-Arbeit Winfried Scholz 11.10.2025, 06:00 Uhr

i Die Arbeitsgemeinschaft Koblenz der Deutschen Rheuma-Liga bietet auch Wasser-Gymnastik an. picture-alliance/dpa/Norbert Försterling

Menschen, die an Rheuma erkrankt sind, können ganz unterschiedliche Probleme haben. Die Koblenzer AG der Rheuma-Liga zeigt anlässlich des Weltrheumatags, der am Sonntag begangen wird, bereits am Samstag, welche Angebote sie Erkrankten macht.

Rheuma ist ein Oberbegriff für Erkrankungen des menschlichen Bewegungsapparats, der sich meist durch teils heftige Schmerzen äußert, die den Patienten ein Leben lang begleiten. In Deutschland sind etwa 20 Millionen Menschen davon betroffen. Rheuma kann sogar tödlich verlaufen.







