B9: Neues Schild nach Jahren Heißt es bald wieder „Willkommen Koblenz“? Doris Schneider 11.05.2026, 11:56 Uhr

i Das Schild gibt es seit gut einem halben Jahr: Oberbürgermeister David Langner (4. von rechts) präsentierte es damals gemeinsam mit den Unterstützern und Beteiligten (von links) Manfred Gniffke, Stephan Otto, Manfred Gelhardt, Jan Moryson, Jonathan Lipp, Marc Gelhardt und Christian Balmes. Désirée von Canal/Archiv

Seit vielen Jahren werden die Autofahrer aus Koblenz an der B9 nur verabschiedet, nicht mehr begrüßt. Das Schild „Willkommen Koblenz“ wurde immer wieder beschmiert und beklebt und deshalb nicht mehr erneuert. Das könnte sich ändern.

Viele Jahre lang wurden die Autofahrer an der nördlichen B9-Einfahrt in Koblenz von einem Schild an der Brücke willkommen geheißen. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Doch jetzt gibt es wieder Hoffnung.Zuletzt hatten sich der Koblenzer Manfred Gniffke und Stephan Otto (CDU-Fraktionschef) im Stadtrat, für das Projekt starkgemacht.







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