„Heiße Weihnacht“ im Kaffeepott mit Chili, Zimt & Nelke

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 17 geht’s um „heiße Weihnacht“ im Kaffeebecher.
Wer Kaffee mag, trinkt ihn vielleicht gern mal anders – Kakaofans sind auch eingeladen, diese adventliche Kreation nachzumachen. Sie geben später statt eines stark gebrühten Kaffees einen selbst angerührten Kakao hinzu. Die Grundrezeptur für die „heiße Weihnacht“ ist dieselbe.