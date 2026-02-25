Grünen-Kandidat im WK 10 Heinemann-Hildner: Handwerkskrise sofort angehen 25.02.2026, 12:00 Uhr

i Thomas Heinemann-Hildner geht bei der Landtagswahl 2026 für die Grünen im Wahlkreis 10 ins Rennen. Christof Mattes

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Thomas Heinemann-Hildner. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Grünen-Bewerber selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Thomas Heinemann-Hildner tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) für die Partei Bündnis90/Die Grünen an.







