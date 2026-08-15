Koblenzer Ehepaar berichtet Heimweg nach dem Feuerwerk war äußerst beschwerlich Doris Schneider 15.08.2026, 10:00 Uhr

i Das Abschlussfeuerwerk zu Rhein in Flammen hat Zehntausende begeistert. Die Abreise war allerdings nicht für alle so einfach, wie ein Koblenzer Ehepaar erzählt. Alexej Zepik

Zur Diamantenen Hochzeit haben sich Angela und Rolf Etz das Vergnügen geschenkt, bei Rhein in Flammen auf einem Schiff das Feuerwerk zu erleben – und es war ein tolles Erlebnis, sagt die 81-Jährige. Der Heimweg dagegen war eine Tortur.

Einmal das Feuerwerk auf einem Schiff bei Rhein in Flammen zu erleben, darauf haben sich Angela und Rolf Etz lange gefreut. Und es war auch wirklich ein tolles Erlebnis, schwärmt die 81-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Mann seit sieben Jahren in Koblenz in einer Seniorenresidenz lebt.







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