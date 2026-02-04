Karneval in Koblenz Heimspiel für den „närrischen Zeitungsjung“ 04.02.2026, 17:00 Uhr

i Prinz Oli und Confluentia Ricarda (Mitte) beim Prinzenempfang im Druckzentrum des Mittelrheinverlags Ingo Beller

Wenn der Karnevalsprinz seine Orden dort verteilt, wo sonst Zeitungen gedruckt werden, ist klar – das ist kein gewöhnlicher Prinzenempfang. Beim Mittelrhein-Verlag traf närrische Regentschaft auf beruflichen Alltag, Kollegenkreis auf Karneval.

Närrischer Besuch mit echtem Heimvorteil: Der Koblenzer Karnevalsprinz Oli und seine Confluentia Ricarda waren zu Gast beim Prinzenempfang des Mittelrhein-Verlags. Für Prinz Oli war es mehr als ein Pflichttermin der Session: Unter seinem Beinamen „der närrische Zeitungsjung“ regiert er zwar aktuell das Koblenzer Karnevals-Volk, im Alltag jedoch ist er als Geschäftsführer der Mittelrhein LastMile an der Spitze der Logistikgesellschaft des ...







