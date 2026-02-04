Karneval in Koblenz
Heimspiel für den „närrischen Zeitungsjung“ 
Prinz Oli und Confluentia Ricarda (Mitte) beim Prinzenempfang im Druckzentrum des Mittelrheinverlags
Ingo Beller

Wenn der Karnevalsprinz seine Orden dort verteilt, wo sonst Zeitungen gedruckt werden, ist klar – das ist kein gewöhnlicher Prinzenempfang. Beim Mittelrhein-Verlag traf närrische Regentschaft auf beruflichen Alltag, Kollegenkreis auf Karneval.

Närrischer Besuch mit echtem Heimvorteil: Der Koblenzer Karnevalsprinz Oli und seine Confluentia Ricarda waren zu Gast beim Prinzenempfang des Mittelrhein-Verlags. Für Prinz Oli war es mehr als ein Pflichttermin der Session: Unter seinem Beinamen „der närrische Zeitungsjung“ regiert er zwar aktuell das Koblenzer Karnevals-Volk, im Alltag jedoch ist er als Geschäftsführer der Mittelrhein LastMile an der Spitze der Logistikgesellschaft des ...

