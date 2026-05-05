Lange Party in den Mai
Heimatfreunde Güls ziehen Fazit zum Blütenfest
Die gesellige Atmosphäre beim Gülser Blütenfest genossen viele Besucher. So viele, dass zwischenzeitlich kein Platz für mehr da
Die gesellige Atmosphäre beim Gülser Blütenfest genossen viele Besucher. So viele, dass zwischenzeitlich kein Platz für mehr da war.
Erwin Siebenborn

Der Andrang aufs Blütenfest im Koblenzer Moselstadtteil Güls am ersten Maiwochenende war zeitweise sogar zu groß. Für das Gelingen der Veranstaltung haben jede Menge Menschen beigetragen, betonen die Organisatoren.

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Traumhaftes Wetter, gesellige Feierlaune, erlesene Weine der Blütenfestwinzer und ein hochkarätiges Musik- und Unterhaltungsprogramm machten das Blütenfest 2026 zu einem Erlebnis und Höhepunkt im Jahreskalender von Güls. Der Andrang der feierfreudigen Gäste ließ den Festplatz im Koblenzer Moselstadtteil zeitweise aus allen Nähten platzen.

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