Erster Blick ins Werk Heimatfreunde Güls präsentieren neue Chronik Alexander Thieme-Garmann 30.11.2025, 13:00 Uhr

i Von links: Marita Warnke (Autorin), Helene Sauer (Redakteurin) und Martin Sattler (2. Vorsitzender Heimatfreunde Güls). Alexander Thieme-Garmann

Welche Geschichte steckt eigentlich hinter dem Ortsnamen Güls? Diese und viele weitere Fragen rund um den Ort beantwortet die neue Güls-Chronik. Unsere Redaktion warf einen ersten Blick in das Werk.

Der Schauplatz für die Präsentation der neuen Güls-Chronik hätte kaum besser gewählt werden können. Schließlich treffen im Ausschank des Weinguts Spurzem Geschichte und Gemütlichkeit unmittelbar aufeinander. Während die Hausanschrift „Am Zehnthof 12“ auf die mittelalterliche Vergangenheit des Orts hinweist, bildete die Lokalität den geeigneten Rahmen, um auf das Werk mit einem Glas Wein anzustoßen.







