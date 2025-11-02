85 Autoren liefern Beiträge Heimatbuch bewahrt Geschichten aus dem Kreis MYK Winfried Scholz 02.11.2025, 11:00 Uhr

i Mehrfacher Autor des Heimatbuchs ist Günther Werner aus Spay. Winfried Scholz

Das Heimatbuch des Landkreises Mayen-Koblenz liefert lesenswerte Einblicke in das alltägliche Leben der Menschen in der Region – gestern wie heute. 340 Seiten ist die neueste Ausgabe stark. Jetzt wurde diese im Kreishaus vorgestellt.

Das Heimatbuch 2026 ist erneut eine Quelle lesenswerter Geschichten aus dem Landkreis Mayen-Koblenz. Besonders begehrt schien es im Hause Boos zu sein, wie man den schmunzelnden Worten von Landrat Marko Boos bei der Präsentation im Kreishaus entnehmen konnte: „Ich hatte mir eins der ersten Exemplare mit nach Hause genommen, um in Ruhe darin zu lesen.







Artikel teilen

Artikel teilen