Koblenzer Stadtrat entscheidet Heilig-Geist-Krankenhaus: Auf dem Weg zur Regioklinik Peter Meuer

Hilko Röttgers 27.03.2026, 14:00 Uhr

i Eine kleine Gruppe Unterstützer des Heilig-Geist-Krankenhauses hatte sich vor dem Sitzungssaal in Koblenz versammelt. Peter Meuer

Es waren emotionale Monate, das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard stand vor dem Aus. Doch am Donnerstag hat der Koblenzer Stadtrat den Schließungsbeschluss zurückgenommen, in Boppard ist die Freude groß. Nun wartet Konzeptarbeit auf viele Köpfe.

Ein kleine Gruppe Streiter für den Bopparder Klinikstandort hatte sich am Donnerstagnachmittag vor dem Koblenzer Ratssaal versammelt. Irgendwo zwischen Mahnwache und Mini-Demo kamen sie mit Stadträten und Besuchern ins Gespräch und hielten Schilder hoch.







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