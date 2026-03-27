Es waren emotionale Monate, das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard stand vor dem Aus. Doch am Donnerstag hat der Koblenzer Stadtrat den Schließungsbeschluss zurückgenommen, in Boppard ist die Freude groß. Nun wartet Konzeptarbeit auf viele Köpfe.
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Ein kleine Gruppe Streiter für den Bopparder Klinikstandort hatte sich am Donnerstagnachmittag vor dem Koblenzer Ratssaal versammelt. Irgendwo zwischen Mahnwache und Mini-Demo kamen sie mit Stadträten und Besuchern ins Gespräch und hielten Schilder hoch.