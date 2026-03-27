Koblenzer Stadtrat entscheidet
Heilig-Geist-Krankenhaus: Auf dem Weg zur Regioklinik
Eine kleine Gruppe Unterstützer des Heilig-Geist-Krankenhauses hatte sich vor dem Sitzungssaal in Koblenz versammelt.
Eine kleine Gruppe Unterstützer des Heilig-Geist-Krankenhauses hatte sich vor dem Sitzungssaal in Koblenz versammelt.
Peter Meuer

Es waren emotionale Monate, das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard stand vor dem Aus. Doch am Donnerstag hat der Koblenzer Stadtrat den Schließungsbeschluss zurückgenommen, in Boppard ist die Freude groß. Nun wartet Konzeptarbeit auf viele Köpfe.

Lesezeit 2 Minuten
Ein kleine Gruppe Streiter für den Bopparder Klinikstandort hatte sich am Donnerstagnachmittag vor dem Koblenzer Ratssaal versammelt. Irgendwo zwischen Mahnwache und Mini-Demo kamen sie mit Stadträten und Besuchern ins Gespräch und hielten Schilder hoch.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionGesundheit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren