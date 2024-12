Koblenzer Mundart Heid es en Bethlehem dä Heiland gebore wuure 24.12.2024, 14:00 Uhr

i Manfred Gniffke hält eine Version der Weihnachtsgeschichte nach Lukas in den Händen, die die Koblenzer Mundart- und Heimatdichterin Katharina Schaaf vor vielen Jahren in Kowelenzer Platt übersetzte. Weil sich Mundart im Laufe der Zeit verändert, hat Gniffke den Text vor zehn Jahren überarbeitet. Hannah Klein

„Es begab sich aber zu der Zeit.“ So beginnt die Weihnachtsgeschichte nach Lukas – auf Hochdeutsch. Unsere Zeitung veröffentlicht eine Variante in Kowelenzer Platt, übersetzt von Mundartdichterin Katharina Schaaf, überarbeitet von Manfred Gniffke.

Lieder, Gedichte und Geschichten: Sie gehören für viele Menschen zur Vorweihnachtszeit dazu. So auch für den Koblenzer Manfred Gniffke. Der 85-Jährige hat deshalb eine Tradition ins Leben gerufen: Er singt seit mehr als 20 Jahren an den Adventswochenenden auf einer kleinen, weihnachtlich geschmückten Bühne vor der Liebfrauenkirche in der Koblenzer Altstadt und trägt Gedichte und Geschichten vor – natürlich auf Kowelenzer Platt.

