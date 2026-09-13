Heeresmusikkorps spielt sich ein Medley zum Geburtstag

Auf der Festung spielt das Heeresmusikkorps Koblenz beim Benefizkonzert für die Festung – aber in diesem Jahr mehr als sonst auch für sich selbst. Denn der musikalische Repräsentant der Bundeswehr im Land hatte allen Grund zum Feiern.

Beim Open-Air-Konzert auf der Festung Ehrenbreitstein spielte das Heeresmusikkorps (HMK) Koblenz unter der Leitung von Major Holger Kolodziej vor rund 1000 Besuchern groß auf.

Ein besonderer Höhepunkt des immer wieder von Zwischenapplaus begleiteten dreistündigen musikalischen Feuerwerks war das Stück „70 Jahre HMK Koblenz – Abenteurer zwischen Mosel und Rhein“.