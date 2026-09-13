1000 Besucher in Koblenz
Heeresmusikkorps spielt sich ein Medley zum Geburtstag
Das Heeresmusikkorps Koblenz beim Open-Air-Konzert auf der Festung Ehrenbreitstein
Das Heeresmusikkorps Koblenz beim Open-Air-Konzert auf der Festung Ehrenbreitstein
Winfried Scholz

Auf der Festung spielt das Heeresmusikkorps Koblenz beim Benefizkonzert für die Festung – aber in diesem Jahr mehr als sonst auch für sich selbst. Denn der musikalische Repräsentant der Bundeswehr im Land hatte allen Grund zum Feiern.

Lesezeit 2 Minuten
Beim Open-Air-Konzert auf der Festung Ehrenbreitstein spielte das Heeresmusikkorps (HMK) Koblenz unter der Leitung von Major Holger Kolodziej vor rund 1000 Besuchern groß auf. Ein besonderer Höhepunkt des immer wieder von Zwischenapplaus begleiteten dreistündigen musikalischen Feuerwerks war das Stück „70 Jahre HMK Koblenz – Abenteurer zwischen Mosel und Rhein“.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKultur

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren