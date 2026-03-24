Franchise siedelt sich an HB Döner legt in der Koblenzer Löhrstraße los Matthias Kolk 24.03.2026, 16:01 Uhr

i Mitarbeiter Ata (links) und Mit-Geschäftsführer Ali grüßen aus der neu eröffneten Filiale von HB Döner in der Löhrstraße in Koblenz. Alexej Zepik

Die Farben Rot und Dunkelgelb dominieren bei dem neuen Fast-Food-Restaurant in der Löhrstraße. Kunden will HB Döner mit einem Lockangebot gewinnen.

Es herrscht wieder Betrieb in 1A-Lage in Koblenz: Die Kette HB Döner hat in dem Eckgebäude Löhrstraße/Altlöhrtor auf zwei Etagen eröffnet. Das Restaurant wirbt mit Spezialsoßen und Dönern im Wrap-Format mit bis zu 45 Zentimetern Länge.Werbebanner hatten bereits vor Monaten angekündigt, dass in die Räumlichkeiten des ehemaligen Schuhgeschäfts Salamander ein Fast-Food-Restaurant einziehen wird.







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