Die Farben Rot und Dunkelgelb dominieren bei dem neuen Fast-Food-Restaurant in der Löhrstraße. Kunden will HB Döner mit einem Lockangebot gewinnen.
Lesezeit 1 Minute
Es herrscht wieder Betrieb in 1A-Lage in Koblenz: Die Kette HB Döner hat in dem Eckgebäude Löhrstraße/Altlöhrtor auf zwei Etagen eröffnet. Das Restaurant wirbt mit Spezialsoßen und Dönern im Wrap-Format mit bis zu 45 Zentimetern Länge.Werbebanner hatten bereits vor Monaten angekündigt, dass in die Räumlichkeiten des ehemaligen Schuhgeschäfts Salamander ein Fast-Food-Restaurant einziehen wird.