Alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund – mit diesem Motto ist Tom Gerhardt in seiner Rolle als Hausmeister Krause bekannt geworden. Der Schauspieler posiert nun mit Dönerdackel Wilma für das Dackelrennen in Waldesch.
Auf die Dackel, fertig los – in Waldesch rennen am Sonntag die kleinen Hunde mit den kurzen Beinen um die Wette. Mit dabei ist auch wieder der in Koblenz bekannte Dönerdackel Wilma: Die Dackeldame machte im Jahr 2022 deutschlandweit Schlagzeilen, weil sie von ihrer Vorbesitzerin in einem Paket in einen Dönerladen geworfen wurde.