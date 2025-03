Haushalten mit Widersprüchen

Kommunale Haushaltsdisziplin ist wichtig. Aber mit Blick auf die aktuellen Geschehnisse in Berlin nimmt das strenge Vorgehen der Genehmigungsbehörden beispielsweise in Koblenz widersprüchliche Züge an, findet unser Autor.

Es sind mitunter widersprüchliche Zeiten, in denen wir leben. Im Bund versuchen gerade CDU und SPD, das ganz, ganz große Finanzrad zu drehen. Die Entscheider in Berlin setzen auf gewaltige Geldpakete für Infrastruktur und Militär. Finanziert werden kann das in dieser Form nur, wenn die Schuldenbremse zumindest gelockert wird – und die ist immerhin im Grundgesetz verankert und seit Jahren ein Eckpfeiler der bundesdeutschen Fiskalpolitik.

Unterdessen kämpfen die rheinland-pfälzischen Städte und Gemeinden flächendeckend damit, ihre kommunalen Haushalte überhaupt genehmigt zu bekommen. Manchmal kommt es dabei auf ein paar Euro an. Eine Bürgermeisterin in der Region Koblenz klagte vor einiger Zeit, sie könne sich nicht einmal mehr die Blumen fürs Dorffest leisten. Vor allem seit rund zwei Jahren klopfen die übergeordneten Behörden im Land den Kommunen sofort kräftig auf die Finger, wenn der Haushalt nicht ausgeglichen ist und dann, oh weh, vielleicht sogar noch freiwillige Leistungen darin stehen.

Stark belastete kommunale Haushalte

Die Ironie: Die kommunalen Haushalte sind in Teilen so stark belastet, weil die Regierenden im Bund und zuweilen im Land ihre mitunter kreativ gedachten Konzepte und Ideen nach unten weiterreichen, ohne die Gegenfinanzierung an jeder Stelle zu durchdenken.

Das hier soll nun kein Aufruf dazu werden, Städte auf jede Form von Haushaltsdisziplin pfeifen zu lassen. Aber das Beispiel der Großstadt Koblenz, die eben auch mit großen Zahlen hantiert, zeigt dann doch, dass in rechtlicher wie auch in verwaltungspraktischer Hinsicht wieder etwas mehr Nüchternheit Einzug halten darf.

Wenn es im Bund die Einsicht gibt, dass in manchen Situationen größere finanzielle Entscheidungsspielräume notwendig sind, darf diese Einsicht auch die Kommunen mitbedenken. Helfen könnte den Kommunen übrigens auch – was kein Widerspruch zu der Forderung nach mehr Gestaltungsräumen ist –, dass die angedachten Infrastrukturprogramme des Bundes ihnen vermutlich in Form von Fördertöpfen zugutekommen würden.