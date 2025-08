Es ist ruhig an diesem Mittag, die Räume im Koblenzer Weindorf sind noch geschlossen. Zeit und Gelegenheit, sich ein wenig umzusehen. Denn lang wird das Weindorf nicht mehr so stehen, wie es gerade ist. Ende September schließt es und wird grundlegend saniert. Dazu muss es leer sein – und Gastronom Roberto Möckel schwirrt schon ein wenig der Kopf, wenn er daran denkt.

i Selbst die Kapellentür und die Fenster in der Zwischenwand gehen in den Verkauf. Doris Schneider

„Nur der Boden, die Decke und die Wände gehören der Koblenz-Touristik, alles andere gehört mir und muss raus“, sagt er leicht stöhnend. Wobei selbst das nicht 100-prozentig stimmt: Eine Zwischenwand mit einer reich verzierten Kapellentür und Fenstern gehört ebenfalls ihm.

Bis Ende September führt Möckel noch das Lokalensemble am Koblenzer Rheinufer, dann beginnt der Ausverkauf. „Ich hab mir mehrere Stufen vorgestellt“, sagt er. Zunächst wird einmal alles vorgemerkt, was Leute schon jetzt haben wollen – verkauft wird zumindest das allermeiste aber erst, wenn das Lokal zu ist, damit es nicht ungemütlich wird. Dann kommt der ganz große Batzen: Bei Hausflohmärkten an jedem Samstag und Sonntag im Oktober, vermutlich 12 bis 18 Uhr, sollen der Hof, die Räume, die Küche geöffnet werden und jeder, der Interesse hat, kann sich umschauen und Tische, Stühle, Waffeleisen, Pflanzen, Deko und vieles anderes kaufen.

i Den Tisch, an dem sie immer sitzen, haben sich Gäste schon mal vorgemerkt. Doris Schneider

Was da keinen neuen Besitzer findet, will Möckel dann auf Kleinanzeigen-Portalen verschenken. Und was selbst da nicht weggeht, das wird wohl in einem Container landen – „möglichst wenig“, hofft der Gastronom. Weil es schade drum wäre und weil es dann auch noch Kosten verursacht.

Für manches hat er schon jetzt mehrere Interessenten, aber anderes wird nicht so einfach sein. Einen der schönen alten Holztische aus dem Lokal wird sich sicher der eine oder andere ins Esszimmer stellen wollen. Ein Paar hat schon Anspruch auf den Tisch angemeldet, an dem sie immer sitzen, erzählt Möckel und lacht.

i Vor allem die schweren Gartenmöbel und die Trennwände werden möglicherweise nicht so leicht an den Mann zu bringen sein. Doris Schneider

Nicht alle Möbel werden gleich begehrt sein, fürchtet Möckel beim Blick auf die moderneren Möbel mit den langen Sitzbänken. „Vielleicht passen sie in ein Vereinsheim oder Ähnliches“, hofft er aber. Und auch die schweren Gartenmöbel, von denen er einen Teil noch hat vor wenigen Jahren aufwendig und teuer restaurieren lassen, sind für den privaten Hausgebrauch eher nicht zu nutzen. Wer viel Platz hat, kann sich auch die großen Pflanzen aus dem Hof kaufen, wer enger wohnt, vielleicht einen Deko-Gegenstand. Das jetzige Koblenzer Weindorf wird so sicher in vielen Häusern und Wohnungen weiterleben.