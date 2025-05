Bei einem schweren Brand in Koblenz-Ehrenbreitstein sind im März mehrere Menschen verletzt worden, ein Mann starb später. Das Haus wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Nun gab die Stadt Koblenz auf Nachfrage Details zum Gebäudezustand bekannt.

Die Standsicherheit des Mehrfamilienhauses ist gegeben, das während eines schweren Brandes in Koblenz-Ehrenbreitstein Ende März stark beschädigt wurde. Das bekräftigte die Stadt Koblenz nun auf Nachfrage unserer Redaktion mit Verweis auf statistische Untersuchungen. Das Gebäude darf also stehen bleiben. Allerdings sei eine „komplette Renovierung“ des Hauses notwendig, schreibt die Stadt weiter. „Die Nutzungsuntersagung bleibt also weiter bestehen“, so die Stellungnahme.

Am 25. März war das Feuer im ersten Obergeschoss des Gebäudes nahe des Kapuzinerplatzes ausgebrochen. Als mögliche Ursache nannte die Polizei einen technischen Defekt. Mehrere Anwohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen, andere mussten aber gerettet werden, wobei auch Passanten halfen. Ein 51-jähriger Mann wurde schwer verletzt und musste in einer Spezialklinik behandelt werden, einige Tage später starb er. Fünf weitere Personen wurden ebenfalls in Krankenhäusern im Umland behandelt.