„Nach 50 Jahren ist eine Sanierung dringend geboten”, eröffnete Stadtbürgermeister Gerd Harner die jüngste Sitzung des Verkehrsausschusses in Mülheim-Kärlich. Die Industriestraße im Gewerbepark Mülheim-Kärlich sei in die Jahre gekommen, Flicken machen sich breit, Radwege fehlen, Verkehrsführung teilweise undeutlich.

Im Zusammenhang mit straßenbaulichen Maßnahmen sollen laut einer Studie zur Umgestaltung auch im Hinblick auf die Verkehrssicherheit Weichenstellungen für die Zukunft erfolgen. Vor allem den sogenannten Schutzstreifen für Radfahrer wird große Aufmerksamkeit gewidmet.

Man habe im Vorfeld mit mehreren Planungsbüros und den ansässigen Gewerbetreibenden die Optionen besprochen, Verkehrsflussmessungen durchgeführt, erläuterte Harner. Konsens sei, grundsätzlich die äußere dreispurige Form der Straße zu belassen, mit kleinen, aber zukunftsweisenden Änderungen.

„Da ist ja immer Stau“ - Einschätzung gilt nur an Samstagen

Die Überlegungen der vergangenen zwei Jahre hätten ergeben, so Michael Faßbender, Geschäftsführer von FWI Teamplan in Brohl-Lützing, dass die Steigerung der Attraktivität der Industriestraße die Priorität setze. „Da ist ja immer Stau”, sei ein oft gehörtes Argument, das aber lediglich an Samstagen den Tatsachen entspreche. Dennoch sollte man auch bestrebt sein, diese Situation zu ändern.

Die vorgegebene Breite der Straße setze enge Grenzen in den Gestaltungsmöglichkeiten. Die Radfahrerführung stelle bei den Überlegungen ein großes Thema dar. Zurzeit sei diese Gruppe der Verkehrsteilnehmer total unterrepräsentiert.

Die Planer haben nicht weniger als vier verschiedene Empfehlungen für die Regelbreite von Schutzstreifen quasi zur Auswahl, von minimal 1,25 Metern bis maximal 1,85 Meter. Wobei diese Werte für eine zweispurige Straße gelten. Die dreispurige Situation wie in der Industriestraße sei in keinem Regelwerk vorgesehen.

Einstimmig beschloss der Verkehrsausschuss das Projekt weiterzuverfolgen.

Ein weiteres wichtiges Element bei der Planung der Radwege sei die tatsächliche Verkehrsbelastung. In der Industriestraße seien 1800 Fahrzeuge pro Stunde gezählt worden, wobei diese Zählung einen durchschnittlichen Spitzenwert darstelle, gemessen an verschiedenen Tagen zu verschiedenen Zeiten.

Insgesamt bedeute dies, dass eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit des Verkehrs von 50 auf 30 Stundenkilometer vorzunehmen sei.

Gerd Harner erinnerte an die Notwendigkeit der Schutzstreifen: „Wir haben in der Gegenwart dort einen verschwindend geringen Radverkehr. Manch einer traut sich mit dem Rad erst gar nicht in diesen Bereich.” Im Sinne der Zukunftssicherung aber solle der Radverkehr bewusst an Attraktivität gewinnen. „Zum einen, weil das Rad immer mehr Bedeutung erfährt, zum anderen im Hinblick auf weitere Möglichkeiten, die Industriestraße besser an den Ort anzubinden. Nicht zuletzt aber im Sinne der vielen Arbeitnehmer, die dort arbeiten.”

30-Stundenkilometer-Regelung könnte von 8 bis 20 Uhr greifen

Fragen aus der Runde betrafen die genauen Maßangaben und die Verkehrsplanungen an Bushaltestellen und den zahlreichen Einmündungen. Hier solle mit Fahrbahnmarkierungen und der teilweisen Unterbrechung des Schutzstreifens auf die besondere Lage hingewiesen werden. Konsens herrschte im Ausschuss, dass die Einfahrt- und Ausfahrtbedingungen immer eine besondere Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer verlangten.

Die Problematik der 30-Stundenkilometer-Regelung habe man schon mit der zuständigen Polizeiinspektion besprochen, erklärte Herbert Vogt, Teilbereichsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde. Es gebe die Möglichkeit, die 30 Stundenkilometer für einen bestimmten Zeitraum festzulegen, zum Beispiel von 8 bis 20 Uhr. Nachts sei die allgemeine Verkehrsbelastung deutlich geringer, daher könne man auch mit der dann gültigen 50-Stundenkilometer-Regelung die Grenzwerte einhalten.

Vogt empfahl, die Planung vor der endgültigen Absegnung durch die örtlichen Gremien mit der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Landesbetrieb Mobilität RLP, zu besprechen, zuvor die in der Präsentation genannten Maße noch einmal genau zu überprüfen. Es dürfe kein Lkw gezwungen sein, auf die Schutzstreifen auszuweichen.

Faßbender sagte zu, die in der Präsentation dargestellten Werte seien lediglich Beispielwerte gewesen, die nun überarbeitet würden. Ebenfalls müssten in eine Neuordnung auch die Überquerungsanlagen für Fußgänger integriert werden. Da gebe es Bestimmungen, die aber ohne Probleme eingehalten werden könnten.

„Wir sind relativ früh im Verfahren”, schloss Harner das Thema ab. „Wir werden die notwendigen Prüfungen vornehmen, die Gremien einbeziehen und schnellstmöglich in die Realisierung gehen.” Natürlich gebe es nie einen guten Zeitpunkt für eine solche Neugestaltung. „Wir haben hier sehr viele Branchen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und müssen im Auge behalten, dass die Maßnahme für die nächsten 30 Jahre bestehen soll.”

Inklusive der diskutierten Erweiterungsvorschläge und Arbeitsaufträge entschied sich der Ausschuss einstimmig für die Fortsetzung des Projekts.