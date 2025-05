Wegen umfangreicher Bauarbeiten auf der linken Rheinstrecke im Bereich nördlich von Koblenz, aber auch zwischen Mainz und Bingen, entfallen seit Freitagabend, 2. Mai, und noch bis Montag, 19. Mai (4.40 Uhr), zahlreiche Fernverkehrszüge im Mittelrheintal oder werden rechtsrheinisch umgeleitet. Dadurch ist nicht nur der Koblenzer Hauptbahnhof (Hbf) vom Fernverkehr abgeschnitten, sondern auch die Hautbahnhöfe in Bonn und Bingen sowie die Bahnhöfe in Andernach und Remagen. Nur einzelne IC-Züge halten zusätzlich in Neuwied oder in Bonn-Beuel.

Die Veröffentlichung der Informationen zu den Veränderungen im Fernverkehr hat die Deutsche Bahn offenbar ausschließlich auf einer neuen, noch in der Erprobungsphase befindlichen, „Störungskarte DB Fernverkehr“ (www.ku-rz.de/bahnneu) vorgenommen. Nur dort ist auch ein Dokument „Bauarbeiten zwischen Bonn und Mainz“ mit detaillierten Informationen hinterlegt.

Kein Halt in Koblenz

Demnach verkehrt „grundsätzlich“ noch rund die Hälfte der Züge der Relation Hamburg/Dortmund durch das Mittelrheintal nach Nürnberg, Passau und Wien. Die verbleibenden Züge werden jeweils zwischen Köln und Frankfurt rechtsrheinisch umgeleitet, wodurch sich die Fahrzeit um rund 30 Minuten verlängert. Die Halte Köln (Hbf), Bonn (Hbf), Koblenz (Hbf), Mainz (Hbf) und Frankfurt Flughafen entfallen.

Ersatzweise halten die Züge in Köln Messe/Deutz und einzelne in Neuwied. Die Züge der ICE/IC-Linie Dresden, Hannover – Mittelrheintal – Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart verkehren nur auf dem nordöstlichen Abschnitt zwischen Dresden und Köln. Der Zugverkehr auf der Pellenzstrecke in die Eifel wird zwischen Andernach und Mayen Ost/Kaisersesch mit den Linien RB23 und RB38 weitgehend fahrplanmäßig abgewickelt. Die Eurocity-Zugpaare EC 6/7 und EC 8/9 (Hamburg/Dortmund – Zürich/Interlaken) sowie das Zugpaar IC 2012/2013 (Dortmund–Oberstdorf) fahren zwischen Köln und Mainz rechtsrheinisch. Nur das letztgenannte IC-Zugpaar hält auch in Neuwied.

Bahnsteige in Ehrenbreitstein und Neuwied sind zu kurz und zu niedrig

Grund für die Durchfahrt aller ICE-Züge im Bereich Koblenz sind die viel zu niedrigen oder zu kurzen Bahnsteige in Koblenz-Ehrenbreitstein oder Neuwied. Die Bahnsteighöhen liegen in Ehrenbreitstein mit nur 34 Zentimetern deutlich unter den erforderlichen 76 Zentimetern, in Neuwied betragen sie nach dem Umbau immerhin 55 Zentimeter. Die Bahnsteiglängen betragen in Neuwied mehr als 280 Meter, in Ehrenbreitstein weniger als 200 Meter. Auf eine Anfrage unserer Zeitung, aus welchem Grund die Anbindung des Koblenzer Hauptbahnhofs an den Fernverkehr zwischen dem 2. und 19. Mai unterbleibt, obwohl die Verbindungen über die Horchheimer und Urmitzer Rheinbrücke aktuell nicht von Baustellen betroffen sind, gab es bislang keine Antwort von der Deutschen Bahn (DB).

i Am Busbahnhof ist gekennzeichnet, wo der Schienenersatzverkehr abfährt. Rico Rossival

Am Zentralen Omnibusbahnhof vor dem Koblenzer Hauptbahnhof ist die Ersatzhaltestelle gut gekennzeichnet, und es fahren in dichter Folge zahlreiche Busse des Schienen-Ersatzverkehrs mit Ziel Köln (Breslauer Platz) ab. Diese ersetzen die auf der linken Rheinstrecke ausfallenden RE5 (Rhein-Ruhr-Express, RRX) und benötigen laut Fahrplan mit neun Haltestellen eine Fahrzeit von 2,58 Stunden. Der Ersatzverkehr für die Mittelrheinbahn (RB26) soll für die Fahrt mit 19 Haltestellen allerdings nur 2,53 Stunden benötigen. Da die eingesetzten Busse keine Fahrzeiten in Echtzeit liefern, kann über Verspätungen nichts ausgesagt werden. Eine Anfrage bei Transregio blieb bislang unbeantwortet.

Laut Fahrgästen ist es in den ersten Tagen zu Problemen gekommen

Von Fahrgästen war zu hören, dass es in den ersten Tagen teilweise zu deutlichen Problemen gekommen sei, sich Busse verfahren hätten, Gelenkbusse nicht um Kurven gekommen oder allein zwischen Köln und Bonn zwei Stunden unterwegs gewesen seien. Für Reisende nach Bonn und Köln bestehen Regionalzugverbindungen über die rechte Rheinseite, allerdings auch mit Einschränkungen, da die Linien RE8 und RB27 nur bis Troisdorf fahren und dort in beiden Fahrtrichtungen auf Züge der Siegstrecke (RE9) oder S-Bahnen (S19) umgestiegen werden muss. Bei optimalen Anschlüssen kann Köln (Hbf) laut Fahrplan mit einer Fahrzeit von unter zwei Stunden erreicht werden.