Weinfest mit Krönung
Hatzenport feiert mit neuer Königin und Mosel-Flair
Der Hofstaat im Weinreich Hatzenport sorgte für Lebensfreude und moselländische Stimmung.
Der Hofstaat im Weinreich Hatzenport sorgte für Lebensfreude und moselländische Stimmung.
Erwin Siebenborn

Mit dem spektakulären Einzug von Bacchus über die Mosel und der Krönung von Dana Perkert zur neuen Weinkönigin hat Hatzenport den Höhepunkt seines Wein- und Heimatfestes erlebt. 

Lesezeit 1 Minute
Mit Jubel, Applaus und einem Kronenwechsel hat Hatzenport den Höhepunkt seines Wein- und Heimatfestes gefeiert. „Ein kleines schmuckes Moseldorf im Herzen der Terrassenmosel feiert ganz groß“, war die einhellige Meinung der Besucher. Das stimmungsvolle Fest bescherte wie gewohnt Geselligkeit, Genuss und unvergessliche Momente.
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