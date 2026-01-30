Nach Vorfall am Florinsmarkt Hat Koblenz ein Problem mit bewaffneten Schlägereien? Matthias Kolk 30.01.2026, 10:23 Uhr

i Wenn es in Koblenz draußen dunkel wird, zeigt das Nachtleben ab und an auch seine Schattenseiten. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Bei einer Schlägerei in der Altstadt sind Männer mit einem Schlagstock teils gefährlich verletzt worden. Wie oft kommen Taten dieser Art in Koblenz vor? Und wie schätzt die Polizei die Lage hierzu in der Stadt ein?

In der Nacht auf den 24. Januar haben zwei Männer eine Gruppe von vier Männern, die gegen Mitternacht aus dem Irish Pub in der Burgstraße gegangen waren, mit Fäusten und unter Einsatz eines Schlagstocks am Florinsmarkt ziemlich zugerichtet. Haben solche bewaffneten Schlägereien in Koblenz zugenommen?







