Polizei hat Tatverdacht
Hat ein Jugendlicher das Reizgas in Spay gesprüht?
Die Polizei hat einen Tatverdächtigen zum Reizgas-Vorfall in Spay.
Marijan Murat/dpa. dpa/Marijan Murat

Reizgas an Karneval: Dieses Übel überraschte die feiernden Narren am Karnevalssonntag in Spay. Die Party musste abgesagt werden, die Ermittlungen dauern an. Doch es gibt Neuigkeiten, wie die Polizei nun mitteilt.

Lesezeit 1 Minute
Eine Karnevalsparty in Spay, bei der am Karnevalssonntag nach dem Umzug das närrische Volk weiterfeierte, musste plötzlich abgebrochen werden. Der Grund: Unbekannte versprühten Reizgas in der Dorfhalle. 59 Menschen wurden dabei verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden, neun Personen mussten sogar ins Krankenhaus.

