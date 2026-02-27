Reizgas an Karneval: Dieses Übel überraschte die feiernden Narren am Karnevalssonntag in Spay. Die Party musste abgesagt werden, die Ermittlungen dauern an. Doch es gibt Neuigkeiten, wie die Polizei nun mitteilt.
Eine Karnevalsparty in Spay, bei der am Karnevalssonntag nach dem Umzug das närrische Volk weiterfeierte, musste plötzlich abgebrochen werden. Der Grund: Unbekannte versprühten Reizgas in der Dorfhalle. 59 Menschen wurden dabei verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden, neun Personen mussten sogar ins Krankenhaus.