Polizei hat Tatverdacht Hat ein Jugendlicher das Reizgas in Spay gesprüht? Annika Wilhelm 27.02.2026, 14:00 Uhr

i Die Polizei hat einen Tatverdächtigen zum Reizgas-Vorfall in Spay. Marijan Murat/dpa. dpa/Marijan Murat

Reizgas an Karneval: Dieses Übel überraschte die feiernden Narren am Karnevalssonntag in Spay. Die Party musste abgesagt werden, die Ermittlungen dauern an. Doch es gibt Neuigkeiten, wie die Polizei nun mitteilt.

Eine Karnevalsparty in Spay, bei der am Karnevalssonntag nach dem Umzug das närrische Volk weiterfeierte, musste plötzlich abgebrochen werden. Der Grund: Unbekannte versprühten Reizgas in der Dorfhalle. 59 Menschen wurden dabei verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden, neun Personen mussten sogar ins Krankenhaus.







Artikel teilen

Artikel teilen