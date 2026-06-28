Neues aus dem Gewerbepark Hartkorn feiert gelungene Genussmarkt-Premiere Alexander Thieme-Garmann 28.06.2026, 15:58 Uhr

i Kunde Christian Müller (links) am Stand von Achim Bertgen von Ölmühle Bertgen aus Mertloch. Alexander Thieme-Garmann

Gewürze, Wein und regionale Spezialitäten: Mit seinem ersten Genussmarkt hat der Gewürzhersteller Hartkorn zahlreiche Besucher auf das Firmengelände im Industriepark Mülheim-Kärlich gelockt. Sieben regionale Unternehmen präsentierten ihre Produkte.

Es war ein heißer Tipp an einem der wärmsten Wochenenden des Jahres – der erste Genussmarkt der Firma Hartkorn im Industriepark Mülheim-Kärlich. Der Gewürzhersteller hatte Partner aus der Region auf sein Firmengelände in der Carl-Benz-Straße eingeladen, um die Marktbesucher mit verschiedenen Produkten zum Thema Genuss anzulocken.







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