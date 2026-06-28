Neues aus dem Gewerbepark
Hartkorn feiert gelungene Genussmarkt-Premiere 
Kunde Christian Müller (links) am Stand von Achim Bertgen von Ölmühle Bertgen aus Mertloch.
Kunde Christian Müller (links) am Stand von Achim Bertgen von Ölmühle Bertgen aus Mertloch.
Alexander Thieme-Garmann

Gewürze, Wein und regionale Spezialitäten: Mit seinem ersten Genussmarkt hat der Gewürzhersteller Hartkorn zahlreiche Besucher auf das Firmengelände im Industriepark Mülheim-Kärlich gelockt. Sieben regionale Unternehmen präsentierten ihre Produkte.

Lesezeit 1 Minute
Es war ein heißer Tipp an einem der wärmsten Wochenenden des Jahres – der erste Genussmarkt der Firma Hartkorn im Industriepark Mülheim-Kärlich. Der Gewürzhersteller hatte Partner aus der Region auf sein Firmengelände in der Carl-Benz-Straße eingeladen, um die Marktbesucher mit verschiedenen Produkten zum Thema Genuss anzulocken.

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