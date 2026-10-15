Metal Inquisitor sind eine echte Institution in der Metalszene, ihr energiegeladener Sound im Stil von Iron Maiden und Judas Priest begeistert Fans weltweit. Nun kehrte die Koblenzer Band nach mehreren Jahren zurück auf die Bühne. Wie kam es dazu?
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Es ist der letzte Samstag im Mai des Jahres 2004, zur Mittagszeit, als eine Gruppe Moselfranken auf die Bühne des Amphitheaters in Gelsenkirchen tritt. In ihren Händen tragen sie: Gitarren, Bass, Schlagzeugsticks, Mikro. Die Koblenzer Band Metal Inquisitor ist schon in den 2000ern ein Ding in der Metalszene.