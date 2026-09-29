Jugendliche aus Kobern-Gondorf Hart, aber toll: Schüler überqueren zu Fuß die Alpen Erwin Siebenborn 29.09.2026, 11:00 Uhr

i 13 Jugendliche der Realschule plus Kobern-Gondorf haben die Alpen überquert – freiwillig und zu Fuß. Dabei haben sie viel gelernt – auch über sich selbst. Daniel Kendel/Realschule Untermosel. Daniel Kendel

Wer den unangekündigten Mathetest für die größte Herausforderung für Schüler hielt, der muss nun umdenken: 13 Jugendliche der Klassen 8 und 9 der Realschule plus in Kobern-Gondorf haben sich buchstäblich über hohe Hürden gewagt. Und gewonnen.

Auf schmalem Grat hinauf zum Gipfel: 13 Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 der Realschule plus Kobern-Gondorf haben die Alpen zu Fuß überquert, von Garmisch-Partenkirchen nach Sterzing in Italien. Das außergewöhnliche Projekt ließ Grenzen spüren und neue Pfade finden.







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