Wer den unangekündigten Mathetest für die größte Herausforderung für Schüler hielt, der muss nun umdenken: 13 Jugendliche der Klassen 8 und 9 der Realschule plus in Kobern-Gondorf haben sich buchstäblich über hohe Hürden gewagt. Und gewonnen.
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Auf schmalem Grat hinauf zum Gipfel: 13 Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 der Realschule plus Kobern-Gondorf haben die Alpen zu Fuß überquert, von Garmisch-Partenkirchen nach Sterzing in Italien. Das außergewöhnliche Projekt ließ Grenzen spüren und neue Pfade finden.