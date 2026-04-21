Organisatoren sehr zufrieden
Handwerksmesse Koblenz soll keine Eintagsfliege bleiben
Besonders die Vorführungen wie hier bei den Dachdeckern waren Anziehungspunkte auf der Koblenzer Handwerksmesse am Wochenende.
Besonders die Vorführungen wie hier bei den Dachdeckern waren Anziehungspunkte auf der Koblenzer Handwerksmesse am Wochenende.
HwK Koblenz/Denise Nuss

Koblenz war voll am Wochenende. Voll mit Pavillons, an denen gesprächsbereite Handwerker auf Interessierte trafen, und voll mit Menschen, die Vorführungen anschauten. Die Handwerksmesse wurde sehr gut angenommen, sagen die Organisatoren.

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Die Koblenzer Innenstadtplätze sind sozusagen wieder besenrein, von den vielen Pavillons und Ständen der Handwerksmesse am Wochenende ist kaum noch etwas zu sehen. Inhaltlich aber hallt sie länger nach, sind die Organisatoren überzeugt: „Ich habe mit den Ausstellern gesprochen und Stimmungen der Besucher eingefangen“, sagt Messe-Organisator Marco Koenitz im Gespräch mit unserer Zeitung ganz begeistert.

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