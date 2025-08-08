Zur Feier von Rowena Redwanz’ Sieg bei der Show „Das große Backen – Die Profis“ hat die Handwerkskammer Koblenz, bei der Redwanz Ausbilderin ist, zum Brunch eingeladen. Das bedeutet der Sieg für ihren Arbeitgeber.

Stolz waren Sie, die Vertreter der Handwerkskammer (HwK) Koblenz, als sie Rowena Redwanz – eine aus ihren eigenen Reihen – zum Sieg bei der SAT.1-Show „Das große Backen – Die Profis“ gratulierten. Zur Feierstunde in der Konditorei der Handwerkskammer im Zentrum für Ernährung und Gesundheit brachte Redwanz, die hier seit 2021 als Ausbilderin arbeitet, natürlich auch ihre frisch erbackene Siegertrophäe, den goldenen Cupcake, mit.

Ralf Hellrich, Hauptgeschäftsführer der HwK, hob Redwanz’ „Ruhe, Gelassenheit“ und ihr strukturiertes Arbeiten, das man in der Show gesehen habe, lobend hervor. „Es gibt Momente, die bleiben. Der Sieg von Ihnen ist ein solcher Moment – für Sie persönlich, für uns als HwK und für das gesamte Handwerk.“

i Mit dem goldenen Cupcake in der Hand strahlt Rowena Redwanz (Mitte) bei der Feierstunde in der Konditorei der HwK Koblenz. Alexej Zepik

Auch Kurt Krautscheid, Präsident der HwK Koblenz, griff die Gelassenheit der Konditorin in der Show auf und fügte das handwerkliche Können, das „Fingerspitzengefühl“ hinzu. „Ihre Leistung ist ein tolles Zeichen dafür, was man als junger Mensch leisten kann.“ Redwanz selbst bedankte sich vor allem auch bei ihren Kollegen für die Unterstützung: „So eine Show-Teilnahme wäre woanders vielleicht nicht so selbstverständlich machbar gewesen.“ Ein wenig versagte ihr bei diesen Worten die Stimme, kleine Freudentränen formten sich in den Augen der Bäcker- und Konditorenmeisterin.

Redwanz, die unter anderem auch schon in Österreich als Konditorin gearbeitet hat, kommt eigentlich aus Mülheim-Kärlich. „Ich habe sowohl in Mülheim, als auch in Kärlich schon gewohnt“, sagt die 28-Jährige. An der HwK Koblenz hat sie ihren Meister gemacht, heute unterrichtet sie und gibt Seminare für Gesellen und Meisterkurse. „Wie viele junge Menschen wollte ich erst mal weg, raus in die weite Welt“, berichtet Redwanz. „Ich wollte dann aber irgendwann wieder in die Heimat kommen.“ Als sie von der Stelle als Ausbilderin bei der HwK Koblenz erfuhr, habe sich das gut ergänzt. Das Backen war schon früh eine ihrer Leidenschaften. „Das habe ich für mich entdeckt, als ich so um die zehn Jahre alt war“, sagt sie.

i Was bei der Feier natürlich nicht fehlen durfte: Törtchen, die die Gewinneren des goldenen Cupcakes selbst gezaubert hat. Alexej Zepik

Der Sieg sei auch für die HwK Koblenz ein gutes Zeichen, so wurde es mehrfach auf der Feier betont. „Eigentlich müssten alle, die in Deutschland das Konditorenhandwerk lernen wollen, nun zu uns kommen“, sagte etwa HwK-Hauptgeschäftsführer Hellrich lachend. Für die Meisterkurse gelte das aber eigentlich schon. „Die Leute kommen von überall her, von München bis Hamburg ist alles dabei“, sagt Joachim Schäfer, Ausbilder und Leiter der Bäcker- und Konditorenausbildung. „Wir haben einen sehr guten Ruf bei den Konditoren.“

Termin für Naschkatzen

Wer Interesse am Konditorenhandwerk hat, der kann sich den 21. und 22. März 2026 schon einmal im Kalender eintragen. Dort findet in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz das „Championnat du Chocolat à Coblence“ statt. Neben Wettbewerben und schokoladigen Versuchungen soll es auch Vorführungen von Konditormeistern, auch von Rowena Redwanz, geben.