Messe vom 17. bis 19. April Handwerksbetriebe zeigen sich mitten in Koblenz Matthias Kolk

Doris Schneider 13.04.2026, 11:15 Uhr

i Ein Banner auf dem Zentralplatz kündigt an: Die Handwerksmesse Koblenz startet bald. Doris Schneider

Wie baut man eigentlich einen Schrank? Was macht ein Goldschmied? Und welches Handwerk passt zu mir? Fragen wie diese können sich Interessierte vom 17. bis zum 19. April von den Profis selbst beantworten lassen. Die Handwerksmesse steht an.

Wer am Wochenende durch Koblenz läuft, wird an der Handwerksmesse gar nicht vorbeikommen. Vom 17. bis zum 19. April stellen sich rund 80 Handwerksbetriebe vor – aber nicht in einem abgesperrten Messebereich, sondern mitten in der Stadt.Auf sieben Plätzen in der Innenstadt sowie in mehreren leer stehenden Ladenlokalen, wie dem Vapiano im Forum Mittelrhein, laufen die Aufbauarbeiten zur Handwerksmesse bereits.







Artikel teilen

Artikel teilen