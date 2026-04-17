Erstmals zeigen die Aussteller der Handwerksmesse ihr Können auf den Koblenzer Plätzen. Damit wollen die Veranstalter neue Zielgruppen erreichen. Was die Besucher bei der Premiere des neuen Messeformats erwartet.
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Aus der Idee, die traditionelle Handwerksmesse einmal mitten im Herzen der Stadt zu erleben, wurde jetzt Wirklichkeit. Bei herrlichem Frühlingswetter startete die aus früheren Jahren bekannte Handwerksmesse, respektive spätere RheinlandBAU & Energie, erstmals in neuer Form auf den Plätzen der Innenstadt.