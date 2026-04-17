Neues Messeformat in Koblenz
Handwerk präsentiert sich im Herzen der Stadt
Haarstylistik live und mitten im Leben: Die Haarmanufaktur zeigt ihr Können auf dem Koblenzer Jesuitenplatz.
Haarstylistik live und mitten im Leben: Die Haarmanufaktur zeigt ihr Können auf dem Koblenzer Jesuitenplatz.
Wolfgang Lucke

Erstmals zeigen die Aussteller der Handwerksmesse ihr Können auf den Koblenzer Plätzen. Damit wollen die Veranstalter neue Zielgruppen erreichen. Was die Besucher bei der Premiere des neuen Messeformats erwartet.

Lesezeit 3 Minuten
Aus der Idee, die traditionelle Handwerksmesse einmal mitten im Herzen der Stadt zu erleben, wurde jetzt Wirklichkeit. Bei herrlichem Frühlingswetter startete die aus früheren Jahren bekannte Handwerksmesse, respektive spätere RheinlandBAU & Energie, erstmals in neuer Form auf den Plätzen der Innenstadt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren