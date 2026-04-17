Neues Messeformat in Koblenz Handwerk präsentiert sich im Herzen der Stadt Wolfgang Lucke 17.04.2026, 18:00 Uhr

i Haarstylistik live und mitten im Leben: Die Haarmanufaktur zeigt ihr Können auf dem Koblenzer Jesuitenplatz. Wolfgang Lucke

Erstmals zeigen die Aussteller der Handwerksmesse ihr Können auf den Koblenzer Plätzen. Damit wollen die Veranstalter neue Zielgruppen erreichen. Was die Besucher bei der Premiere des neuen Messeformats erwartet.

Aus der Idee, die traditionelle Handwerksmesse einmal mitten im Herzen der Stadt zu erleben, wurde jetzt Wirklichkeit. Bei herrlichem Frühlingswetter startete die aus früheren Jahren bekannte Handwerksmesse, respektive spätere RheinlandBAU & Energie, erstmals in neuer Form auf den Plätzen der Innenstadt.







Artikel teilen

Artikel teilen