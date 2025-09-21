47. Schängelmarkt Handwerk, Autos, Fahrräder, Panzer und Party in Koblenz Alexander Thieme-Garmann 21.09.2025, 13:32 Uhr

i Der Schängelmarkt hat Tausende Besucher in die Koblenzer Alt- und Innenstadt gelockt. Im Bild der Kunsthandwerkermarkt in der Schlossstraße. Mirco Klein

Livemusik, Autos, Bundeswehr, zum ersten Mal auch Fahrräder, natürlich Kunsthandwerker und am Samstag auch gutes Wetter: Der Koblenzer Schängelmarkt hat am Wochenende erneut Tausende Besucher in die Innen- und Altstadt gelockt.

Der Schängelmarkt hatte die Koblenzer Alt- und Innenstadt am Wochenende zum 47. Mal fest im Griff. Dabei waren der Freitag und der Samstag mit spätsommerlichen Temperaturen gesegnet. In den verschiedenen Bereichen zeigten sich die Aussteller und traten Musiker auf.







