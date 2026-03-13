So soll Täter aussehen
Handtasche in Koblenz geraubt: Polizei sucht Zeugen
In der Koblenzer Chlodwigstraße ist einer Frau offenbar eine Handtasche geraubt worden.
Doris Schneider

Ein bislang unbekannter Täter hat einer Frau in der Koblenzer Chlodwigstraße offenbar eine Umhängetasche geraubt. Die Polizei gibt eine Täterbeschreibung heraus und sucht Zeugen. 

Die Tat ereignete sich laut Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr in der Koblenzer Chlodwigstraße: Ein bislang unbekannter Täter hat einer Frau eine Umhängetasche geraubt. Danach flüchtete er Richtung Koblenzer Hauptbahnhof.Die Frau hat den Mann so beschrieben: circa 30 Jahre alt, arabischstämmiges Erscheinungsbild, Bart, schwarze Kleidung.

