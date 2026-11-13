Filmteam hinter Geisterakten
„Halloween ist mehr als Kürbisse und Gruseldekoration“
Für Katja Klück hat der Tod an sich einiges an Schrecken verloren, seitdem sie sich in den Geisterakten mit Paranormalem beschäf
Für Katja Klück hat der Tod an sich einiges an Schrecken verloren, seitdem sie sich in den Geisterakten mit Paranormalem beschäftigt.
Joanna Sionkowski/ Jo Beck Visionwork Photography

Sind die Geister an Halloween wirklich aktiver? Diese und weitere Fragen beantwortet uns das Filmteam hinter den Geisterakten. Katja Klück nutzt die Gruselnacht, um Freunde und Nachbarn einzuladen – zu lesen in Teil sieben unserer Interviewreihe.

Lesezeit 2 Minuten
Wie hat das Filmteam der Geisterakten den gruseligsten Tag – oder eher Nacht – des Jahres verbracht? Sind Geister an Halloween wirklich aktiver als sonst, oder handelt es sich um einen Aberglauben? Dieses und Weiteres haben wir gefragt. Immerhin müssen sich die Teammitglieder hinter den gruseligen Filmen mit der Materie doch auskennen.
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