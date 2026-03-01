FDP-Kandidat im Wahlkreis 9
Hacke-Dietze: Verpflichtende Deutschtests sinnvoll
Hubertus Hacke-Dietze geht bei der Landtagswahl 2026 für die FDP im Wahlkreis 9 ins Rennen.
Hubertus Hacke-Dietze geht bei der Landtagswahl 2026 für die FDP im Wahlkreis 9 ins Rennen.
Johannes Höhr

Acht Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 9 (Koblenz) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Hubertus Hacke-Dietze. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der Partei FDP selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Hubertus Hacke-Dietze tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 9 (Koblenz) für die Partei FDP an.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWK 9 – Koblenz

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren