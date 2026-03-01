Acht Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 9 (Koblenz) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Hubertus Hacke-Dietze. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der Partei FDP selbst vor.
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Hubertus Hacke-Dietze tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 9 (Koblenz) für die Partei FDP an.