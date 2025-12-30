Haben sich die Wunsch-Schlagzeilen erfüllt?

i Das Stadion Oberwerth ist in die Jahre gekommen. Für 2025 hatte sich unsere Redaktion erhofft, dass die Sanierung beginnt. So ganz hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt. Peter Karges

Das Tauris wird zum Riesenspielplatz, das GKM ist endlich auf einem guten Weg und die heimische Wirtschaft bleibt stabil: Das waren unsere Wunsch-Schlagzeilen für das Jahr 2025. Haben sie sich erfüllt?

Besonders in diesen Zeiten, in denen sich eine Krise an die nächste reiht, sind positive Schlagzeilen wünschenswert. Zum Jahreswechsel wirft unsere Redaktion zunächst einen Rückblick auf die Ereignisse des abgelaufenen Jahres. Danach gerät sie traditionell etwas ins Träumen und formuliert in einem Ausblick auf das neue Jahr ihre Wunsch-Schlagzeilen.







Artikel teilen

Artikel teilen