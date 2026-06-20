Sich immer neue Ziele setzen: Das gehört zur Philosophie in der Gutsschänke Knebel. Der Winninger Betrieb mit alten Wurzeln setzt auf moderne Winzerküche mit korrespondierenden Weinen. Unsere Redaktion hat reingeschaut.
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Wer pfiffige und stimmige Konzepte hat, wie man den Moselwein in sein Portfolio als Gastronom oder Winzer präsentiert, der kann mit einem besonderen Prädikat ausgezeichnet werden: dem Weingastgeber Mosel. Dabei müssen diese besonderen Gastgeber darauf achten, nachhaltig zu glänzen – wie die Gutsschänke Knebel, die in der Kategorie „Gastronomie“ den außerdem mit 1500 Euro dotierten ersten Preis belegte.