Weingastgeber Mosel Gutsschänke Knebel gehört zu den Besten Thomas Brost 20.06.2026, 14:00 Uhr

i Das kreative Trio in der Gutsschänke: Christopher Knebel (von links), Alexander Rey und Adrienne Knebel. Thomas Brost

Sich immer neue Ziele setzen: Das gehört zur Philosophie in der Gutsschänke Knebel. Der Winninger Betrieb mit alten Wurzeln setzt auf moderne Winzerküche mit korrespondierenden Weinen. Unsere Redaktion hat reingeschaut.

Wer pfiffige und stimmige Konzepte hat, wie man den Moselwein in sein Portfolio als Gastronom oder Winzer präsentiert, der kann mit einem besonderen Prädikat ausgezeichnet werden: dem Weingastgeber Mosel. Dabei müssen diese besonderen Gastgeber darauf achten, nachhaltig zu glänzen – wie die Gutsschänke Knebel, die in der Kategorie „Gastronomie“ den außerdem mit 1500 Euro dotierten ersten Preis belegte.







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