Rhein in Flammen zieht in Koblenz jedes Jahr Zehntausende Besucher an – und einige von ihnen werden das Höhenfeuerwerk und erstmals eine Drohnenshow am späten Abend des 9. August vom Wasser aus erleben. Der Schiffskonvoi wird in diesem Jahr mit rund 30 festlich beleuchteten Passagier- und Kabinenschiffen über den Rhein fahren. Von Koblenz geht es auf dem Schiff zunächst flussaufwärts bis nach Spay. „ Von dort geht die Fahrt geschlossen zurück – was auch für die Zuschauenden am Rheinufer ein außergewöhnliches Ereignis ist“, schreibt die Koblenz-Touristik.

Einige Schiffe legen extra für Rhein in Flammen eine weitere Strecke zurück. Sie kommen aus Köln, Heidelberg oder Rüdesheim. „Die längste Anreise hat die MS Otello, ein Kabinenschiff aus Basel, das mehr als 600 Rheinkilometer bis Koblenz zurücklegt“, so die Koblenz-Touristik. D ie meisten Schiffe stammen allerdings aus Koblenz und der näheren Umgebung.

Eine Frage, die in den vergangenen Jahren immer wieder mal für langes Bangen gesorgt hat, war: Ist auch genug Wasser im Rhein, um den Schiffskonvoi zu fahren? Ist der Pegelstand zu niedrig, kann der Konvoi auch ins Wasser fallen. Vor drei Jahren konnte er wegen Niedrigwasser nicht wie geplant stattfinden. Damals formierte sich aber zumindest eine kleinere Anzahl an Schiffen auf dem Rhein in Koblenz, um das Feuerwerk sehen zu können.

Für das diesjährige Fest sehen die aktuellen Prognosen dahingehend positiv aus, betont die Koblenz-Touristik. Voraussichtlich könne der Schiffskonvoi „planmäßig und ohne Einschränkungen stattfinden“.

Für einige Schiffe sind die Tickets bereits ausverkauft, für manche gibt es laut Koblenz-Touristik aber noch welche zum Preis von 200 bis 215 Euro pro Person. An Bord warten verschiedene Programme auf die Gäste, ein Menü und Getränke sind im Preis mit inbegriffen. Details zu den verschiedenen Programmen, zu Buchungsmöglichkeiten und den teilnehmenden Schiffen gibt es im Internet unter www.rif-koblenz.de/rhein-in-flammen-auf-dem-wasser-erleben.