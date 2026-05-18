Am Wochenende war es wieder so weit: In Winningen stand das Steillagenfest an. Die Traditionsveranstaltungen lockte auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher an. Wir zeigen hier die schönsten Bilder vom Fest.
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Seit mehr als 20 Jahren findet das Steillagenfest in Winningen schon unter dem Motto „Genießen Sie den Wein dort, wo er wächst“ statt – das heißt also, mitten in den Weinbergen. Im vergangenen Jahr musste das Steillagenfest umziehen. Erstmals fand es nicht mehr an seinem gewohnten Ort, nämlich in den Lagen Röttgen und Brückstück, statt, sondern im Domgartenlehrpfad.