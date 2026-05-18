Bildergalerie zum Fest Gute Laune: Besucher feiern Steillagenfest in Winningen Eva Hornauer 18.05.2026, 18:00 Uhr

i Gute Laune und Wein gehören beim Steillagenfest auch in diesem Jahr dazu, wie man bei dieser Besuchergruppe sieht. Alexej Zepk

Am Wochenende war es wieder so weit: In Winningen stand das Steillagenfest an. Die Traditionsveranstaltungen lockte auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher an. Wir zeigen hier die schönsten Bilder vom Fest.

Seit mehr als 20 Jahren findet das Steillagenfest in Winningen schon unter dem Motto „Genießen Sie den Wein dort, wo er wächst“ statt – das heißt also, mitten in den Weinbergen. Im vergangenen Jahr musste das Steillagenfest umziehen. Erstmals fand es nicht mehr an seinem gewohnten Ort, nämlich in den Lagen Röttgen und Brückstück, statt, sondern im Domgartenlehrpfad.







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