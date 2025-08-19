Dreiste Gullydiebe treiben seit einigen Wochen ihr Unwesen in der Region. Nun gibt es einen Fahndungserfolg: Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz jetzt auf Nachfrage unserer Zeitung bekannt gab, führt sie ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen einen 19-jährigen und einen 36-jährigen Deutschen aus dem Raum Koblenz. Letzterer Tatbestand liegt laut Paragraf 315b Strafgesetzbuch unter anderem vor, wenn die Sicherheit des Straßenverkehrs durch Hindernisse oder ähnlich gefährliche Eingriffe beeinträchtigt wird.
Große Gefahr: Wieder wurden Gullydeckel gestohlen
Es ist extrem gefährlich: Immer wieder werden Gullydeckel gestohlen, dadurch entstehen Löcher in der Straße, durch die im schlimmsten Fall schwere Unfälle passieren können. Und wieder sind am Wochenende Gullydeckel von Koblenzer Straßen verschwunden.
Und in der Tat: Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am 2. August insgesamt 19 Gullydeckel im Bereich der Straßen K26 und K27 in Roes entwendet, und im Anschluss an einen Schrotthändler verkauft zu haben. Durch das Entfernen der Gullydeckel sollen die Beschuldigten jeweils billigend die Gefährdung anderer Straßenverkehrsteilnehmer in Kauf genommen haben.
55 Gullydeckel futsch: Diebe nicht nur in Roes aktiv
Nachdem am vorigen Wochenende bereits 19 Gullydeckel auf der Kreisstraße zwischen Roes und Brückenmühle verschwunden waren, gehen die Diebstähle nun auch in Mayen-Koblenz weiter. Die Polizei spricht inzwischen von 55 fehlenden Deckeln in der Region.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Koblenz Haftbefehl gegen den 19-jährigen Beschuldigten wegen des Haftgrundes der Fluchtgefahr, der am Dienstag vollstreckt wurde. Nach Vorführung des Beschuldigten befindet er sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt. Der Beschuldigte hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Der 36-jährige mutmaßliche Mittäter befindet sich weiterhin auf freiem Fuß.