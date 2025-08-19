In den vergangenen Wochen wurden in der Region immer wieder Gullydeckel geklaut. Die Staatsanwaltschaft Koblenz meldet nun auf Anfrage unserer Zeitung einen Fahndungserfolg. Das ist bisher bekannt.

Dreiste Gullydiebe treiben seit einigen Wochen ihr Unwesen in der Region. Nun gibt es einen Fahndungserfolg: Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz jetzt auf Nachfrage unserer Zeitung bekannt gab, führt sie ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen einen 19-jährigen und einen 36-jährigen Deutschen aus dem Raum Koblenz. Letzterer Tatbestand liegt laut Paragraf 315b Strafgesetzbuch unter anderem vor, wenn die Sicherheit des Straßenverkehrs durch Hindernisse oder ähnlich gefährliche Eingriffe beeinträchtigt wird.

Und in der Tat: Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am 2. August insgesamt 19 Gullydeckel im Bereich der Straßen K26 und K27 in Roes entwendet, und im Anschluss an einen Schrotthändler verkauft zu haben. Durch das Entfernen der Gullydeckel sollen die Beschuldigten jeweils billigend die Gefährdung anderer Straßenverkehrsteilnehmer in Kauf genommen haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Koblenz Haftbefehl gegen den 19-jährigen Beschuldigten wegen des Haftgrundes der Fluchtgefahr, der am Dienstag vollstreckt wurde. Nach Vorführung des Beschuldigten befindet er sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt. Der Beschuldigte hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Der 36-jährige mutmaßliche Mittäter befindet sich weiterhin auf freiem Fuß.