Erst schien es ganz dringlich. Dann aber waren die Bürger im Koblenzer Stadtteil Güls doch einverstanden, dass der Ausbau ihrer Hauptstraße durch den Ort verschoben wurde. Dabei ging es vor allem um Ausbauträge. Das ist der Stand der Dinge.
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Löcher, Flicken, Pfützen, Spurrillen, keine Bürgersteige: Die Gulisastraße im Koblenzer Stadtteil Güls ist wirklich in keinem guten Zustand. Und auch im Untergrund nicht. Den Ausbau sehnen die Bürger seit Jahren, eher schon Jahrzehnten herbei. Nun geht es los.