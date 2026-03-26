Nach früheren Protesten
Gulisastraße im Koblenzer Stadtteil Güls wird ausgebaut
Die Gulisastraße in Güls ist sichtbar in schlechtem Zustand, nun beginnen die Ausbauarbeiten.
Die Gulisastraße in Güls ist sichtbar in schlechtem Zustand, nun beginnen die Ausbauarbeiten.
Stadt Koblenz/ Matthias Ast

Erst schien es ganz dringlich. Dann aber waren die Bürger im Koblenzer Stadtteil Güls doch einverstanden, dass der Ausbau ihrer Hauptstraße durch den Ort verschoben wurde. Dabei ging es vor allem um Ausbauträge. Das ist der Stand der Dinge.

Lesezeit 2 Minuten
Löcher, Flicken, Pfützen, Spurrillen, keine Bürgersteige: Die Gulisastraße im Koblenzer Stadtteil Güls ist wirklich in keinem guten Zustand. Und auch im Untergrund nicht. Den Ausbau sehnen die Bürger seit Jahren, eher schon Jahrzehnten herbei. Nun geht es los.

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