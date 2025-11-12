Mit „Burgener Rebstock“ geehrt Günter Richter punktet mit „Feierabend“ in Winningen Erwin Siebenborn 12.11.2025, 15:32 Uhr

i Ortsbürgermeister Fritz Bär überreicht Günter Richter (Mitte) den Burgener Rebstock. Auch Ehefrau Jutta Richter-Hildebrandt freut sich über die Ehrung. Erwin Siebenborn

Wer sich kulturell in der Großregion engagiert, hat die Chance, mit dem „Burgener Rebstock“ ausgezeichnet zu werden. Nun ging die begehrte Trophäe an den Winninger Günter Richter. Sein „Feierabend“ steht als fester Termin in etlichen Kalendern.

Günter Richter aus Winningen hat den renommierten Kulturpreis „Burgener Rebstock“ erhalten. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Gemeinde Burgen nachhaltige Aktivitäten und besondere kulturelle Verdienste für die Mosel-, Hunsrück- und Eifelregion.







Artikel teilen

Artikel teilen