Günter Richter punktet mit „Feierabend“ in Winningen

Wer sich kulturell in der Großregion engagiert, hat die Chance, mit dem „Burgener Rebstock“ ausgezeichnet zu werden. Nun ging die begehrte Trophäe an den Winninger Günter Richter. Sein „Feierabend“ steht als fester Termin in etlichen Kalendern.
Günter Richter aus Winningen hat den renommierten Kulturpreis „Burgener Rebstock“ erhalten. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Gemeinde Burgen nachhaltige Aktivitäten und besondere kulturelle Verdienste für die Mosel-, Hunsrück- und Eifelregion.