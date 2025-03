Der Kulturpreis „Burgener Rebstock“ geht in diesem Jahr an einen Mann aus Winningen. Günter Richter organisiert in dem Moselort monatlich die Veranstaltungsreihe „Feierabend“.

Der Kulturpreis „Burgener Rebstock“ geht in diesem Jahr an Günter Richter aus Winningen. Das teilt die Moselgemeinde Burgen mit. „Feierabend“ – ein würdiger Abschluss eines arbeitsreichen Arbeitstages, aber auch der Name einer seit vielen Jahren laufenden Veranstaltungsreihe der evangelischen Kirchengemeinde in Winningen. Jeden dritten Samstag im Monat präsentieren sich Künstler aus unserer Region: vom Chorgesang bis zur Kammermusik, von Solokünstlern bis zu größeren Ensembles, alles ist vertreten, ein breit gefächertes Angebot für alle Interessierten. „Feierabend“ sei ein weiterer interessanter Baustein des vielfältigen Kulturangebotes an der Untermosel, teilt der Burgener Kulturausschuss mit.

Die „gute Seele“ der monatlichen Veranstaltungsreihe

Planer, Organisator, Moderator und insgesamt die „gute Seele“ dieser Veranstaltungen ist Günter Richter aus Winningen. Seit mehr als einem Dutzend Jahren verantwortet er die Durchführung dieser Veranstaltungsreihe. Seiner Energie und seinem Ideenreichtum ist die besondere Atmosphäre der angebotenen Arrangements zu verdanken. Den Erfolg kann man anhand der Besucherzahlen ablesen. Der Burgener Kulturausschuss ist der Meinung, dass dieses Engagement genau der Idee der Vergabe des Kulturpreises „Burgener Rebstock“ entspricht und wählte Günter Richter einstimmig zum neuen Kulturpreisträger 2025. Die Vergabe des Preises findet traditionell am ersten Freitag im November, in diesem Jahr also am 7. November, bei einem Festakt im Bürgersaal in Burgen statt.